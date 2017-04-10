Первый канал России боится «Хартии», «Белсата» и Статкевича 6 10.04.2017, 9:24

Странный сюжет вышел вчера вечером в программе «Воскресное время» на Первом канале РФ.

В сюжете Первого канала РФ рассказывается об огромных субсидиях, которые Россия вкладывает в диктатуру Лукашенко.

«Беларусь получает российский газ очень недорого. Сейчас договорились о цене 130 долларов за тысячу кубометров. Соседняя Украина закупает газ на 100 долларов дороже. Закупает в Европе, хотя газ тот же российский. Также в Беларусь поставляется российская нефть без пошлины. И нефть существенно дешевле, чем на мировом рынке. А это ведь субсидии.

Экономисты оценивают размер таких субсидий в семь-десять миллиардов долларов в год. Много это или мало для белорусской экономики, с чем сравнить? А очень просто. Экономика России примерно в 20 раз больше экономики Беларуси. Поэтому в масштабах России эти 10 миллиардов превращаются в 200 миллиардов. Это больше, чем Россия зарабатываем на продаже нефти», - говорится в сюжете, автором которой является Екатерина Кибальчич.

Первый канал утверждает, что в белорусских СМИ каждую неделю выходят новости о «плохих русских»:

««Россия является серьезной угрозой реальной войны для Беларуси». Видео телеканала «Белсат» (Польша). Этот телеканал выглядит как белорусский и вещает на белорусском языке, но на самом деле принадлежит правительству Польши и редакция находится в Варшаве. Именно телеканал «Белсат» вот уже несколько лет рассказывает, что Россия планирует захватить всю белорусскую территорию. О российском вторжении рассказывают и другие белорусские журналисты. Причем заголовки, как из одной методички: «Россия летом введет войска в Беларусь».

Редакция сайта «Хартия-97» тоже находится в Польше, и это один из самых популярных ресурсов. Все белорусские издания, кроме государственных, явно или тайно поддерживаются западными грантами».

Первый канал России заявляет, что финансовая помощь из Москвы вызывает раздражение оппозиции и приводит мнение одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича:

«Благодаря вот этим дотациям Лукашенко сохранил власть, и он не позволяет нам построить нормальную экономику, люди-то готовы работать, но на этих огромных заводах, я говорю, это же все утопает в этих советских методах управления, в этой работе на план, в этой принудиловке», - заявляет Николай Статкевич.