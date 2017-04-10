В Нью-Йорке прошла акция солидарности с Беларусью 10.04.2017, 9:16

Фото: БАЗА

9 апреля в Нью-Йорке около белорусского консульства прошла уличная акция против режима Лукашенко в Беларуси.

Ее организовала молодежь Бруклинского отдела Белорусско-американского объединения (БАЗА), сообщает «Еврорадио».

К акции присоединились и представители Американско-европейского комитета солидарности, основанного в США национальными диаспорами Восточной Европы, Балтии, Кавказа, а также крымских татар.

Выступающие говорили о том, что события последних недель заставляют их выходить на улицы протестовать, привлекать внимание мировой общественности к событиям в Беларуси. Как известно, сотни людей были задержаны на День Воли в Минске, на группу белорусских патриотов завели уголовные дела.