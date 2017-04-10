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Лукашенко опять «спалился» на Дворце Независимости

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  • 10.04.2017, 9:28
Фото: Лариса Фурс

Диктатора снова поймали на лжи.

В развлекательном сюжете НТВ на передаче «Двойные стандарты: тут вам не там».

Ранее заявления Лукашенко о Дворце Независимости неоднократно опровергали. К примеру, диктатор говорил, что в строительство дворца не было вложено ни одного бюджетного рубля.

Выяснилось, что в реальности было по-другому, пишет «Салідарнасць».

Или заявлял, что во дворце почти все сделано белорусами и из белорусских материалов. Доказано, что это, мягко говоря, далеко не так.

Утверждал, что дворец «будет открыт для людей» и это «не закрытое учреждение». Но попасть туда на экскурсию почти нереально.

А еще диктатор говорил, что строили Дворец Независимости не для него.

А вот цитаты из свежего сюжета НТВ: «На личную территорию Александра Лукашенко представителей прессы не пустили. Только нам удалось сюда попасть... Где-то за углом кабинет. Прямо по коридору библиотека. Этажом выше – президентские покои».

Что из себя представляют «покои Лукашенко», пока остается загадкой.


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