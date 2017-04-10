Профессор Войтович: Зарплаты в науке просто смешные 2 10.04.2017, 9:37

Александр Войтович

«Мы бегаем по всему миру, чтобы провести научный эксперимент».

«Достижения науки не в полной мере работают на экономику страны», - заявил Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.

Оправданы ли претензии диктатора к ученым – отвечает в интервью «Завтра твоей страны» бывший глава Национальной академии наук, профессор Александр Войтович.

Если наукоемкость меньше 1% — наука деградирует. Это у нас и происходит

— Понятно, что академия в большой степени финансируется за государственные деньги, поэтому ничего удивительного в том, что государство обсуждает с учеными, как наладить процесс науки, инновации, переход в экономику. Но ясно и то, что не Национальная академия наук виновата в той ситуации, в которой оказалась белорусская экономика, — говорит профессор Александр Войтович, который сейчас руководит лабораторией Института физики Национальной академии наук.

— Что касается инновационного процесса, в котором НАН должна принимать энергичное участие, то можно привести много примеров, когда академия выполняет эту роль, — подчеркивает ученый. — Но также можно сказать, что инновационный процесс в стране не отстроен. На пути от науки до производства множество дыр, и эти дыры не могут быть залатаны Академией наук. Это дело власти и экономистов.

Кроме того, ситуация в белорусской науке сегодня очень тяжелая. За последние двадцать с лишним лет наукоемкость ВВП составляет 0,6-0,9%. Считается, если наукоемкость меньше 1%, то наука деградирует. Это у нас и происходит.

Если мы думаем о будущем и хотим отстраивать экономику, то на науку надо тратить больше денег.

А зарплаты в науке просто смешные

Одна из насущных проблем для науки – ее очень низкий престиж, считает эксперт.

— Финансирование очень низкое и не соответствует потребностям страны и самой науки. Очень низкое обеспечение экспериментальными приборами. Мы бегаем по всему миру, чтобы провести научный эксперимент. Я договариваюсь провести измерения, со своими коллегами в Испании, России, Италии, — рассказывает Александр Войтович. — Молодой человек, если бы он и хотел остаться в науке, не имеет возможности себя реализовать.

А зарплаты в науке просто смешные. Если бы я показал расчетные листки нашего института, вы бы не поверили. Вот почему способные люди учатся у нас, защищают кандидатскую диссертацию, и тот, кто может, сразу уезжает на Запад.

Кстати, к нам после вузов приходят настолько плохо подготовленные выпускники! Очень низкая подготовка. Они плохо учатся в школе, по словам преподавателей вузов, для многих, кто поступает, нужно еще организовывать дополнительные курсы по материалам средней школы. В общем, весь процесс обучение требует существенных изменений.