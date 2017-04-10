закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 10:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Профессор Войтович: Зарплаты в науке просто смешные

2
  • 10.04.2017, 9:37
Александр Войтович

«Мы бегаем по всему миру, чтобы провести научный эксперимент».

«Достижения науки не в полной мере работают на экономику страны», - заявил Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.

Оправданы ли претензии диктатора к ученым – отвечает в интервью «Завтра твоей страны» бывший глава Национальной академии наук, профессор Александр Войтович.

Если наукоемкость меньше 1% — наука деградирует. Это у нас и происходит

— Понятно, что академия в большой степени финансируется за государственные деньги, поэтому ничего удивительного в том, что государство обсуждает с учеными, как наладить процесс науки, инновации, переход в экономику. Но ясно и то, что не Национальная академия наук виновата в той ситуации, в которой оказалась белорусская экономика, — говорит профессор Александр Войтович, который сейчас руководит лабораторией Института физики Национальной академии наук.

— Что касается инновационного процесса, в котором НАН должна принимать энергичное участие, то можно привести много примеров, когда академия выполняет эту роль, — подчеркивает ученый. — Но также можно сказать, что инновационный процесс в стране не отстроен. На пути от науки до производства множество дыр, и эти дыры не могут быть залатаны Академией наук. Это дело власти и экономистов.

Кроме того, ситуация в белорусской науке сегодня очень тяжелая. За последние двадцать с лишним лет наукоемкость ВВП составляет 0,6-0,9%. Считается, если наукоемкость меньше 1%, то наука деградирует. Это у нас и происходит.

Если мы думаем о будущем и хотим отстраивать экономику, то на науку надо тратить больше денег.

А зарплаты в науке просто смешные

Одна из насущных проблем для науки – ее очень низкий престиж, считает эксперт.

— Финансирование очень низкое и не соответствует потребностям страны и самой науки. Очень низкое обеспечение экспериментальными приборами. Мы бегаем по всему миру, чтобы провести научный эксперимент. Я договариваюсь провести измерения, со своими коллегами в Испании, России, Италии, — рассказывает Александр Войтович. — Молодой человек, если бы он и хотел остаться в науке, не имеет возможности себя реализовать.

А зарплаты в науке просто смешные. Если бы я показал расчетные листки нашего института, вы бы не поверили. Вот почему способные люди учатся у нас, защищают кандидатскую диссертацию, и тот, кто может, сразу уезжает на Запад.

Кстати, к нам после вузов приходят настолько плохо подготовленные выпускники! Очень низкая подготовка. Они плохо учатся в школе, по словам преподавателей вузов, для многих, кто поступает, нужно еще организовывать дополнительные курсы по материалам средней школы. В общем, весь процесс обучение требует существенных изменений.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата