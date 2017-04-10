На границах Беларуси с ЕС сохраняются огромные очереди из авто 1 10.04.2017, 9:41

Больше всего фур скопилось на выезде в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог», легковых авто – на выезде в Польшу через Брест.

На границах Беларуси с Литвой и Латвией на выезд сохраняются очереди грузовиков. За последние два часа количество автомобилей в них существенно не изменилось. Как следует из информации, размещенной на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, на 6.00 в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе было 75 грузовиков, в 8.00 — 80. За два часа в пункте пропуска «Урбаны» автомобилей стало меньше — с 50 их количество в очереди снизилось до 20.

На белорусско-литовской границе ситуация следующая: «Котловка» — в 8 часов там стояли 80 грузовиков (столько же там было и в 6.00), «Каменный Лог» — 200 (200), «Бенякони» — 96 (109), «Привалка» — 58 (63).

В пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе в 6 часов стояли на выезд 80 грузовиков, через два часа их стало только 30. В «Брузгах» было 88 легковых машин на выезд, в 8.00 стало 118. В международном автодорожном пункте пропуска «Брест» в 6.00 стояли 120 легковых автомобилей, в 8.00 — 100.