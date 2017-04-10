Лилия Шевцова: Россия шокирована Трампом 10.04.2017, 10:16

Лилия Шевцова

От победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Кремле до сих пор не могут опомниться.

Об этом в интервью liga.net заявила российский политолог, исследователь Королевского института международных отношений «Chatham House» (Лондон) Лилия Шевцова.

«Думаете, Кремль хотел победы Трампа? Да в страшном сне им не снился Трамп на посту президента США. Они хотели и готовились к победе Хиллари Клинтон - вот это очень важный момент. Но хотели и готовились они таким образом, чтобы Клинтон стала президентом с максимально подмоченной репутацией. В Кремле хорошо знают демократов и умеют с ними работать - из команды Клинтон они всех знают. Победа Хиллари означала бы продолжение курса Обамы, а при Обаме российская дипломатия переживала золотой век», - отметила Шевцова.

По ее словам, от победы Трампа в Кремле до сих пор не могут опомниться.

«Поймите, козырь российской внешней политики - непредсказуемость. Но работать так Россия может только если полностью понимает и может предсказать шаги других игроков, и США - в первую очередь. А сейчас о какой предсказуемости можно говорить, когда президент США - Дональд Трамп? Тем более лозунг «Америка - превыше всего» особенно страшен для России, потому что предполагает новую гонку вооружений. А при нашем смешном для США военном бюджете в $80 миллиардов, о какой гонке вообще может идти речь? Россия шокирована Трампом», - подчеркнула Шевцова.

Она считает, что победа Трампа, человека без ценностей, - это ведь результат бунта американцев против истеблишмента.

«Он так взбудоражит Америку, что они вновь вернутся к институтам и правилам. Уже сейчас в США конкресс снова становится Конгрессом, а медиа вспоминают о том, что они - оплот демократии, и это очень хорошо», - добавила политолог.

Шевцова сказала, что президент США уже нарушил баланс и изменил роль Америки в мире.

«Подорвал базу мирового либерального порядка. Трамп разбил окна, прошелся метлой по помещению, и что из этого выйдет - пока непонятно. Но позитив в том, что благодаря его поведению в США, а значит, и во всем мире будут укрепляться, проснутся институты, ослабевшие до этого. В США это Конгресс, медиа, суды, и, в конце концов, силовые ведомства, которые пытаются обуздать его хулиганство. Без кризиса, без шока и без паралича новое возникнуть не может», - отметила Шевцова.