Зачем «Белтелеком» отправился назад в прошлое и зарыл в землю деньги? 52 Сергей Сацук, «Ежедневник»

10.04.2017, 10:24

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Может «Белтелекому» просто некуда было девать залежи медного кабеля или кто-то получил солидный откат.

Всегда считал «Белтелеком» одной из самых передовых государственных компаний в Беларуси, которая идет в ногу со временем и планирует свою деятельность с прицелом на будущее и бурное развитие технологий. Но на днях я понял, что ошибся.

В прошлом году «Белтелеком» начал активно прокладывать оптоволоконные кабеля по столичным многоквартирным домам, переводя обслуживание своих абонентов на новый технологический уровень. Сам наблюдал, как быстро и эффективно велись работы.

Но каково же было мое удивление, когда «Белтелеком» прокладывает свои кабеля в деревнях Минского района. Я как раз достраивал свой дом и тоже видел, как быстро велись работы. Буквально за месяц была обложена кабелем вся моя деревня. Сначала с трассы М4 кабель завели в деревню, а потом в каждый из сотен домов, в том числе и мой.

Я радостно потирал руки: вот вселюсь и у меня уже будет современная оптоволоконная связь. Я строил планы, что подключу не только телефон, высокоскоростной интернет, но и интернет-телевидение. Правда, после прокладки самого кабеля еще несколько месяцев велись сопутствующие работы, но момент подключения настал.

Я зашел на сайт «Белтелеком» выбрал пакет подключения - тот самый рекламируемый по телевизору пакет «Ясна» - заполнил онлайн заявку и стал ждать, когда у меня в доме появится интернет на скорости 50/25 Мбит/с плюс интернет-телевидение от «Белтелеком» на два телевизора. Да, забыл, я еще на новую услугу «Белтелекома» «Умный дом» раскатал губу. Но подумал, что сначала основное подключение проведу, поговорю со специалистами компании, а потом уже и до «Умного дома» дело дойдет.

Вскоре позвонила и оператор. Женщина уточнила мой адрес проживания и еще какие-то моменты, после чего грустно вздохнула.

- Так у вас там не оптоволокно, мы не можем вам подключить пакет по технологии PON.

- Как не оптоволокно? - удивился я. - Кабель только в прошлом году проложили, всю деревню подключили. Какой медный кабель? Его прокладка сегодня вообще не имеет смысла.

- Я еще сейчас уточню, но по-моему у вас в деревне простой медный кабель положили.

Женщина уточнила и через некоторое время перезвонила мне. Действительно «Белтелеком» провел огромный объем работы, потратил кучу денег, чтобы проложить медный кабель. Поэтому мне подключат интернет на скорости до 8 Мбит/с и одну приставку для телевидения. Вторую приставку женщина посоветовала не брать, так как скорость интернета тогда будет совсем маленькая.

«Может я чего не догоняю? - подумал я после разговора с оператором «Белтелекома». - Может все же есть какой-то смысл в прокладке медного кабеля?»

Я начал изучать вопрос и консультироваться со знающими людьми. Все в один голос говорили, что сегодня смыла в прокладке медно-витой пары, особенно при освоении новой территории, вообще нет. Это даже не прошлый, а позапрошлый век. Это как построить новый дом с ресурсом в 5 лет. Именно столько все специалисты дают жизни этому кабелю. Потому что при нынешнем развитии технологии и повсеместном продвижении 4G (а в Китае уже и 5G тестируют), не позднее чем через 5 лет смыла в медном подключении вообще не будет. Уже сегодня МТС обеспечивает скоростной интернет для дома на скорости не хуже. Только вот тариф пока выше - 50 рублей, против 30 у «Белтелекома». Но через год-два, наверняка тариф будут сопоставимы. И зачем мне тогда нужен будет «Белтелеком»?

Кроме того медная сеть просто не будет удовлетворять быстро растущим потребностям абонентов и через очень короткий промежуток времени потеряет всякую конкурентоспособность. Уже сегодня для просмотра видео в качестве HD нужна скорость на менее 8 Мбит/с. Иными словами проложенная «Белтелекомом» сеть уже заранее устарела, так как не способна обеспечить прием Full HD, а ведь мир уже на 4К переходит.

Проложенная сеть - это просто зарытые в землю деньги, говорят специалисты. Тем более непонятны действия «Белтелекома», когда он сам, стремясь идти в ногу со временем, принялся заменять в Минске старые медные сети на оптоволокно. Значит понимает, что уже сегодня витая медная пара неконкурентоспособна.

- Может «Белтелекому» просто некуда было девать залежи медного кабеля или кто-то получил солидный откат за покупку именно медного кабеля и его последующей прокладки, - предположили специалисты.

Сергей Сацук, «Ежедневник»