Ученые назвали самую полезную еду 10 10.04.2017, 10:31

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Американские эксперты провели 20-летнее исследовали с участием 400 тысяч добровольцев.

Регулярное потребление каш укрепляет иммунитет и продлевает жизнь, заявили американские специалисты. К такому выводу пришли эксперты из Национального института онкологии в Роквелле в ходе 20-летнего исследования с участием 400 тыс. добровольцев, пишет orthodox.od.ua.

Ученые анализировали рацион питания участников и их состояние здоровья. Оказалось, что любители каш обладают высокой сопротивляемостью болезням и живут дольше, чем те, кто питается кашами редко.

При этом специалисты отметили, что наиболее полезными являются каши из необработанного цельного зерна – овсянки, гречки и коричневого риса. Они богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на здоровье человека.