Рассерженное поколение – против 1 Сергей Лойко, «Радио Свобода»

10.04.2017, 10:58

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Сергей Лойко

Сбивчивым, скомканным, противоречивым заявлениям властей уже никто не верит.

Свершилось!

Долгожданная новость пришла из Министерства иностранных дел: "4 апреля в Веллингтоне подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Независимого Государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Независимого Государства Самоа". Теперь в Самоа, как и в Крымнаш, можно поехать без виз!

Чем ближе к октябрю семнадцатого, тем больше находишь общего в "чудесатом", по меткому выражению Алисы, российском настоящем с сюрреалистическим будущим из романа-антиутопии Владимира Войновича "Москва 2042", написанного в 1986 году. Напомню для тех, кто запамятовал, что основное действие книги происходит в 2042 году в Моcкорепе – Московской Коммунистической Республике, окруженной "кольцами враждебности". Как в свое время Восточный Берлин, Москореп отделен от цивилизованного мира высоченной стеной с колючей проволокой и стреляющими на движение автоматическими пулеметами. Руководит Москорепом национальный лидер Гениалиссимус, которого по законам страны все граждане обязаны безмерно любить. Гениалиссимус – бывший генерал КГБ, который пришел к власти в результате Великой Августовской Коммунистической Революции. Он совмещает посты Верховного главнокомандующего, Генерального секретаря КПГБ (Коммунистической Партии Государственной Безопасности), Председателя КГБ и Патриарха Всея Руси. Ничего и никого не напоминает?

За короткий срок своего правления Гениалиссимус построил чекистско-православное коммунистическое государство, которое враждует со всем миром, но при этом остается связанным с ним "Говнопроводом имени Ленина". Нефть и газ кончились, но "коммуняне" научились производить топливо из вторичного продукта. Коммуняне официально обожают своего лидера, питаются при этом если не вторичным, то "первичным продуктом": овсяным киселем, лебедой, брюквой, "щами питательными на рисовом бульоне", водой натуральной "Свежесть"…

Тут даже особенных параллелей проводить не надо. Если выдуманный автором "Чонкина" Москореп был (то есть будет в 2042 году) единственной страной, в которой существуют дома терпимости, работающие в режиме самообслуживания, то сегодняшняя Россия, пожалуй единственная страна в которой запрещена не коррупция, а борьба с ней. Сотни студентов и школьников угодили за решетку 26 марта только потому, что мирно спросили у катающегося на лыжах премьер-министра: "Где деньги, Дим?"

Падение брежневского режима стало необратимым, когда из каждого утюга вы слышали анекдот про автора "Малой земли". Одним из самых смешных был анекдот, как советский лидер перепутал Индиру Ганди с Маргарет Тэтчер во время приема в Кремле. Много было всяких анекдотов в то время, но вот про коррупцию – единицы. В основном – про идиотизм властей и про политику. Сегодняшние анекдоты все про коррупцию и, конечно, про политику тоже. Вот свежий пример:

– Иванов, а где твое домашнее задание?

– Изъяли при обыске, Марь Иванна.

– Ничего умнее придумать не мог?

В пророческом романе "Москва-2042" "счастливые" коммуняне в конце концов восстают против Гениалиссимуса. Первый звоночек для властей сегодняшней России уже прозвучал – 26 марта. Дети вышли на улицы. Они вновь, как пел Виктор Цой, хотят перемен. Их бьют, кидают за решетку, но они не успокоятся. Молодые пока шутят. Но шутят уже не только остро, но порой и очень зло. Их можно понять. Они выросли и стали поколением рассерженных. Они не понимают, как можно снижать на 200 рублей прожиточный минимум в стране, в которой государственный служащий, президент госкомпании и друг президента получает три миллиона рублей в день(!!!). Они не понимают, за какие заслуги эти государственные служащие живут во дворцах, плавают на яхтах и приватизировали полстраны, пока они росли и хором со взрослыми коммунянами кричали: "Крым – наш!" Сейчас они кричат "[Имярек] – вор!", и Имярек этот совсем не "Димон". Вполне возможно, что пока одно другому не мешает и не противоречит. Но это пока.

Москорепы своих не бросают. В знак солидарности с обидевшимся на простой вопрос о семидесяти миллиардах рублях (подумаешь, мелочь какая!) премьер-министром президент взял его с собой в экзотическую поездку на Крайний Север – охладиться, и заодно, возможно, обсудить общий план контрнаступления на борьбу против коррупции. Осмелевший от такого подарка Медведев возьми и опубликуй в твиттере свое фото с президентом в красивых непродуваемых красных куртках на продуваемой всеми ветрами Земле Франца Иосифа. Молодое поколение ответило взрывом комментов в сети – один смешнее и язвительней другого – под этим неосторожным твитом. Дети послушных забитых "коммунян" не желают продолжать есть кремлевскую лапшу из лебеды вранья. Они не успокоятся.

И действительно, как подавить протесты молодых? Они не дальнобойщики, им радиочастоту не отключишь, им рот рублем не заткнуть, их нельзя купить. В Кремле прекрасно осведомлены, что основной движущей силой протеста во всех "цветных" революциях – будь то на Ближнем Востоке, в Грузии или Украине – являлась молодежь. Молодые люди восставали в первую очередь против коррупции, с этого все начиналось. Кремлю нечем крыть. В Советском Союзе, да и в Москрепе Войновича была хоть какая-то идеология. У сегодняшних российских властей никакой другой идеологии, кроме идеологии коррупции, нет. И они будут защищать свое право на коррупцию до последнего вздоха.

Какое совпадение! Пока все менты в доспехах и при полном вооружении борются, не покладая рук, с борьбой против коррупции, в Петербурге взрывается вагон метропоезда. Сбивчивым, скомканным, противоречивым заявлениям властей уже мало кто не верит. Россия сегодня едва ли не единственная в мире страна, граждане которой имеют основания серьезно подозревать свое правительство в организации терактов, взрывах домов, политических убийствах. Вспомним – в 1999 году начальник райотдела милиции из Рязани подполковник Кабашов засомневался по поводу "учений с сахаром": "Наша предварительная экспертиза обнаружила присутствие взрывчатых веществ (в мешках с "сахаром", заложенных в подвал жилого дома в Рязани. – РС). Нас не оповестили об учениях. Мы исходили из того, что опасность реальная".

И если коммуняне все еще охотно верят во все то, что им несут с экрана телевизора, то молодые вообще не смотрят телевизор, они живут в интернете. Они не хотят жить в "кольцах враждебности", не хотят сдавать "продукт вторичный" в говнопровод имени Ленина, не хотят с микроскопом искать на глобусе дружественные государства. Они не хотят погибать в Сирии или в Донбассе за бредовые имперские идеи Гениалиссимуса. В романе Войновича Гениалиссимус спасается от народного гнева тем, что отрывается от Земли на космическом корабле. После 26 марта стало ясно, что космический корабль пора строить. Не на Самоа же – пусть и без визы – бежать, в конце концов.

После предательского удара томагавком в спину со стороны теперь уже заклятого друга Кремля Дональда Трампа молодежь в сетях активно обсуждает вопрос о том, каким будет асимметричный ответ Кремля. Лишение сирот-инвалидов шанса на счастливую жизнь вдали от мачехи-родины – уже было. Запрет вкусной и качественной еды для коммунян – уже был. Неужели пришло время для ответной ракетной атаки? А вдруг ракеты эти никуда не полетят? Опять получится неудобно "перед пацанами". Значит, надо потренироваться где-то, новые "учения с сахаром провести". Неистовый патриот Александр Проханов предлагает сделать это в Украине. Оно и правда – не бомбить же "неверный дальний Запад", в конце-то концов? И не потому, что страшно. Мы, русские ничего не боимся. А потому, что на Западе у "государственных служащих, слуг народа" – лавровых, железняков, мизулиных, да и у самого Имярека дома, яхты, дети, жены, счета. Значит, все-таки по Украине долбануть, на чем настаивает неистовый Александр Проханов? Или все-таки аншлюс самого верного дружественного соседа из "ближнего кольца враждебности" провернуть?

Рассерженное поколение, которое все больше интересуется политикой, впрочем, "онлайн" склоняется к мысли: если будет удар, то нанесут его скорее всего по… Воронежу. Что более асимметричное можно придумать? Русскую пословицу "Бей своих, чтобы чужие боялись" никто не отменял.

На прошлой неделе Европейский парламент одобрил безвизовый режим для граждан Украины. Кольцо враждебности сужается, становится все более враждебным не по дням, а по часам...

Сергей Лойко, «Радио Свобода»