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Сегодня седьмая годовщина Смоленской катастрофы

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  • 10.04.2017, 11:16
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Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

По всей стране проходят траурные мероприятия, посвященные памяти погибших.

10 апреля 2010 года в крушении Ту-154М в Смоленске погибли все пассажиры и члены экипажа - в общей сложности 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супруги, а также последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский, передает «Польское Радио».

Польская делегация, в том числе многие представители польской политической, военной и церковной элиты собирались провести акцию в Катыньском лесу.

По всей Польше проходят акции памяти о погибших.

Cемьи погибших и представители муниципальных властей почтили на военном кладбище в Повонзках минутой памяти и возложили цветы.

Президент Анджей Дуда сказал журналистам, что для него 10 апреля - «день размышления, в который он вспоминает события семилетней давности, а прежде всего – людей погибших в катастрофе».

Вечером в Базилике Архикафедрального собора святого Иоанна Предтечи будет оформленная месса, после которой перед Президентским дворцом пройдет марш памяти с участием руководства Польши.


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