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Российский герой Дня Воли: Свободы и вам, и нам

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  • 10.04.2017, 11:22
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Фото: «Белсат»

Задержанного 25 марта в Минске гражданина России Алексея Полиховича депортировали из Беларуси.

Гражданин России Алексей Полихович, который был задержан в Минске 25 марта и 12 суток провел за решеткой, депортирован из Беларуси.

Ему запрещено въезжать в страну ближайшие 10 лет — до 1 апреля 2027 года. Об этом Алексей Полихович сообщил на своей странице в Facebook:

«Хочу похвастаться — в РБ я теперь персона нон-грата на 10 лет. А так целый и невредимый, а вот люди в Минске еще сидят. Свободы и им, и нам».

Кроме Полиховича 25 марта в Минске белорусские власти осудили еще трех россиян и одного украинца, сообщает «Белсат».

Андрей Щур был задержан на железнодорожном вокзале и признали виновным в мелком хулиганстве (нецензурная брань). Граждан России Павла Ермолаева и Ольгу Рощину осудили на 5 и 13 суток административного ареста соответственно за участие в несанкционированной акции.

Гражданина Украины Руслана Терещенко приговорили к 15 суткам ареста за якобы мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции. Андрея Щура обвинили в мелком хулиганстве и присудили штраф.

Это не единственные иностранцы, которых задержали во время акций приуроченных ко Дню Воли. Известно о британском журналисте Филиппе Уорике, над которым издевались омоновцы.

Министерство иностранных дел Беларуси получило ноту с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания граждан Украины.

25 марта на День Воли только в Минске было задержано около 1000 человек. 26 марта в столице задержали еще более 20 человек, которые вышли в центр города в знак солидарности с задержанными накануне. Известно, что около 40 человек были задержаны в Бобруйске 26 марта. Задерживали людей и в других городах Беларуси, в том числе в Мозыре, Гомеле, Витебске.


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