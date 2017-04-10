закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 14:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава Нацбанка Украины подала в отставку

  • 10.04.2017, 11:27
  • 3,282
Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева сообщила о «невероятном давлении» со стороны тех, чьих интересов она коснулась.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку со своего поста.

Об этом Гонтарева сообщила сегодня в ходе пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

«Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы НБУ я приняла решение оставить эту должность», - сообщила Гонтарева.

Отметим, в течение прошлой недели информация об уходе Гонтаревой из НБУ появлялась неоднократно. При этом в регуляторе заявили, что о любых изменениях в составе правления сообщат за месяц. В конце марта в интервью изданию Financial Times Валерия Гонтарева заявила об угрозах в ее адрес и о большом давлении в связи с профессиональной деятельностью.

Глава НБУ также сообщила о «невероятном давлении» со стороны тех, чьих интересов она коснулась.

Во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация «ПриватБанка».

Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко.

В Верховной Раде ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов. Напомним, среди возможных претендентов на пост главы Нацбанка называют экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Однако в его окружении заявляют, что он никогда не согласится на такое предложение, так как имеет более серьезные амбиции и политический вес. Также среди претендентов - председатель «ПриватБанка» Александр Шлапак, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата