Глава Нацбанка Украины подала в отставку 10.04.2017, 11:27

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Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева сообщила о «невероятном давлении» со стороны тех, чьих интересов она коснулась.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку со своего поста.

Об этом Гонтарева сообщила сегодня в ходе пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

«Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы НБУ я приняла решение оставить эту должность», - сообщила Гонтарева.

Отметим, в течение прошлой недели информация об уходе Гонтаревой из НБУ появлялась неоднократно. При этом в регуляторе заявили, что о любых изменениях в составе правления сообщат за месяц. В конце марта в интервью изданию Financial Times Валерия Гонтарева заявила об угрозах в ее адрес и о большом давлении в связи с профессиональной деятельностью.

Глава НБУ также сообщила о «невероятном давлении» со стороны тех, чьих интересов она коснулась.

Во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация «ПриватБанка».

Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко.

В Верховной Раде ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов. Напомним, среди возможных претендентов на пост главы Нацбанка называют экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Однако в его окружении заявляют, что он никогда не согласится на такое предложение, так как имеет более серьезные амбиции и политический вес. Также среди претендентов - председатель «ПриватБанка» Александр Шлапак, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.