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Синоптики: Завтра ожидается до +18°С

  • 10.04.2017, 11:37
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Погода на неделе будет ненастной с дождем и мокрым снегом.

Вторая декада апреля не принесет долгожданного тепла в Беларусь. На этой неделе ожидается неустойчивая погода с температурным фоном близким к климатической норме. Теплом и солнцем порадует только понедельник. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.

Уже в предстоящие сутки атмосферные фронты, которые будут смещаться через территорию Беларуси обусловят неустойчивую погоду и откроют дорогу более холодным воздушным массам со Скандинавии.

11 апреля на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах, преимущественно по востоку, прогремят грозы, при грозах порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха минимальная предстоящей ночью составит +5 +11°С, максимальная днем +8 +14°С, по юго-востоку воздух еще прогреется до +18°С.

В среду, 12 апреля, погоду будут определять воздушные массы, поступающие со Скандинавии. Ночью преимущественно по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в северо-западных и центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью понизится до -2, +4°С, максимальная днем составит +6 +12°С.

13 апреля очередная система фронтальных разделов с Западной Европы обусловит на большей части территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +2 +8°С, максимальная днем +7 +13°С, по юго-востоку воздух прогреется до +15°С.

В пятницу под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с северо-западных районов России, на большей части территории нашей страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха минимальная ночью понизится -1, +5°С, максимальная днем всего +3 +10°С.


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