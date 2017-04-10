Евроскептики провалились на выборах в Финляндии 1 10.04.2017, 11:54

12,864

Финны вновь выразили доверие проевропейской «Коалиционной партии».

Коалиционная партия во главе с министром финансов Петтери Орпо сохранила позицию крупнейшей политсилы, пишет liga.net.

Партия финских евроскептиков Истинные финны во главе с министром иностранных дел страны Тимо Сойни потерпела поражение на муниципальных выборах, прошедших вчера, 9 апреля. Такую информацию со ссылкой на финальные данные подсчета голосов сообщает местная телерадиокомпания Yle.

«Центр (который возглавляет премьер Юха Сипиля, - ред.) традиционно получил больше всех мест в муниципальных советах, а Коалиционная партия набрала больше всех голосов. Истинные финны утратили позиции крупной партии»

, - говорится в сообщении.

Коалиционная партия во главе с министром финансов Петтери Орпо сохранила позицию крупнейшей партии на муниципальных выборах, а ее кандидат в мэры Хельсинки Ян Вапаавуори получил 30 тысяч голосов - это самое большое количество голосов в истории столицы.

Результат коммунистов, феминистов, либералов и защитников прав животных - на уровне статистической погрешности.

Итоги голосования (в скобках - в сравнении с прошлыми выборами):

Коалиционная партия - 20,7 % (-1,2 %) - 1492 места

СДП - 19,4 % (-0,2 %) - 1696 мест

Центр - 17,5 % (-0,5 %) - 2 823 места

Зеленые - 12,4 % (+3,8 %) - 536 мест

Союз левых сил - 8,8 % (+0,8 %) - 661 место

Истинные финны - 8,8 % (-3,5 %) - 769 мест

Шведская народная партия - 4,9 % (+0,2 %) - 470 мест

Христианские демократы - 4,1 % (+0,4 %) - 314 мест

Другие партии - 2,1 % (+0,5 %) - 238 мест

Коммунистическая партия Финляндии - 0,3 % (-0,2) - 2 места

Пиратская партия - 0,4 % (+0,1) - 2 места

Феминистская партия - 0,3 % (+0,3) - 1 место

Либеральная партия - 0,2 % (+0,2) - 5 мест

Партия независимости - 0,1 % (0,0) - 2 места

Финская партия за права животных - 0,1 % (+0,1) - 0 мест

Коммунистическая рабочая партия - 0,0 % (0,0) - 0 мест

На муниципальных выборах баллотировались более 33 тысяч кандидатов в 295 муниципальных советах. Избраны 8999 депутатов.