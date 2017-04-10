Евроскептики провалились на выборах в Финляндии

Евроскептики провалились на выборах в Финляндии1
- 10.04.2017, 11:54
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Финны вновь выразили доверие проевропейской «Коалиционной партии».
Коалиционная партия во главе с министром финансов Петтери Орпо сохранила позицию крупнейшей политсилы, пишет liga.net.
Партия финских евроскептиков Истинные финны во главе с министром иностранных дел страны Тимо Сойни потерпела поражение на муниципальных выборах, прошедших вчера, 9 апреля. Такую информацию со ссылкой на финальные данные подсчета голосов сообщает местная телерадиокомпания Yle.
«Центр (который возглавляет премьер Юха Сипиля, - ред.) традиционно получил больше всех мест в муниципальных советах, а Коалиционная партия набрала больше всех голосов. Истинные финны утратили позиции крупной партии»
, - говорится в сообщении.
Коалиционная партия во главе с министром финансов Петтери Орпо сохранила позицию крупнейшей партии на муниципальных выборах, а ее кандидат в мэры Хельсинки Ян Вапаавуори получил 30 тысяч голосов - это самое большое количество голосов в истории столицы.
Результат коммунистов, феминистов, либералов и защитников прав животных - на уровне статистической погрешности.
Итоги голосования (в скобках - в сравнении с прошлыми выборами):
Коалиционная партия - 20,7 % (-1,2 %) - 1492 места
СДП - 19,4 % (-0,2 %) - 1696 мест
Центр - 17,5 % (-0,5 %) - 2 823 места
Зеленые - 12,4 % (+3,8 %) - 536 мест
Союз левых сил - 8,8 % (+0,8 %) - 661 место
Истинные финны - 8,8 % (-3,5 %) - 769 мест
Шведская народная партия - 4,9 % (+0,2 %) - 470 мест
Христианские демократы - 4,1 % (+0,4 %) - 314 мест
Другие партии - 2,1 % (+0,5 %) - 238 мест
Коммунистическая партия Финляндии - 0,3 % (-0,2) - 2 места
Пиратская партия - 0,4 % (+0,1) - 2 места
Феминистская партия - 0,3 % (+0,3) - 1 место
Либеральная партия - 0,2 % (+0,2) - 5 мест
Партия независимости - 0,1 % (0,0) - 2 места
Финская партия за права животных - 0,1 % (+0,1) - 0 мест
Коммунистическая рабочая партия - 0,0 % (0,0) - 0 мест
На муниципальных выборах баллотировались более 33 тысяч кандидатов в 295 муниципальных советах. Избраны 8999 депутатов.