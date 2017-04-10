«Простые люди сказали, что в следующий раз обязательно выйдут на Площадь» 1 10.04.2017, 11:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы уже не остановятся ни перед чем, чтобы приблизить изменения в нашей стране.

Активист гродненской организации БХД Антон Войцехов был осужден за участие в двух «Маршах нетунеядцев». На первый раз его оштрафовали, а в другой раз приговорили к 10 суткам ареста. Активист рассказал «Радыё Свабода», что впервые сидел на сутках.

Прежде всего активист поблагодарил всех, кто ему помогал ему преодолеть эти «сутки»:

- Мне постоянно передавали передачи, незнакомые люди со всей Беларуси присылали письма, открытки - это очень помогало, а потому благодарен всем этим людям за поддержку.

- В каких условиях приходилось отбывать наказание?

- Условия иногда были совершенно ужасны: кипяток не приносили, туалет не работал, на прогулку не выпускали. Я впервые попал в такие условия. Но я понял: то, что они нас сажают на «сутки», это уже на людей не повлияет. По моему мнению, люди уже не остановятся ни перед чем, чтобы приблизить изменения в нашей стране.

- Доходила ли до вас какая-то информация?

- Да, передавали «Народную волю», «Свободные новости». Вот все в камере и узнавали о том, что делается на свободе.

- Ваши сокамерники интересовались, за что вы сидите?

- Да, конечно. Правда, контингент был своеобразный - как правило, люди, попавшие за бытовые или уголовные преступления. Правда, их почему-то многое интересовало из того, за что я сюда попал. Многое им рассказывал о том, что происходит в стране. Для некоторых мои взгляды были откровением, и мои сокамерники говорили, что обязательно в следующий раз придут на Площадь, чтобы принять участие в акции оппозиции.

- Первый глоток воздуха на воле не сильно вскружил голову?

- Да, действительно, первый глоток свободного воздуха в полные легкие - это что-то особенное. Трудно даже пересказать словами, что это значит. Все же свобода - это не пустое слово. У меня с первым глотком свободного воздуха даже задрожали руки.