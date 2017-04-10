Александр Глеб: Сейчас я на деньги не смотрю 5 10.04.2017, 12:14

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Александр Глеб

Белорусский футболист рассказал о своих приоритетах в спорте.

Белорусский хавбек «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал, что уровень чемпионата России за пять лет не изменился, пишет pressball.by.

- После нынешнего перехода из БАТЭ в «Крыльев Советов» потеряли в зарплате?

- Сейчас я на деньги не смотрю. Просто хочется поиграть в хорошем чемпионате, принять очередной вызов, помочь«Крыльям Советов» удержаться в РФПЛ. Сейчас все мысли — исключительно о футболе. Переговорил с главным тренером и решил помочь ему на этом этапе. О финансах речи даже не шло.

- Ваши дальнейшие отношения с «Крыльев Советов» зависят от сохранения клубом прописки в премьер-лиге?

- Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное — добиться того, чтобы «Крылья» остались в РФПЛ. Будем для этого делать все возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал.

- Нынешний чемпионат России сильнее того, в котором вы играли пять лет назад?

- По мне — все так же, как и было. Уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже.