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Страховые взносы в 2016 году выросли на 20,1%

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  • 10.04.2017, 12:32
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Взносы страховых организаций по прямому страхованию и сострахованию в прошлом году составили 987,9 миллионов.

Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 120,1%, передает БелТА.

По добровольным видам страхования взносы составили Br542,1 млн. Их удельный вес в общем объеме страховых взносов составил 54,9% (в 2015 году - 52,1%). В структуре страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится 35,4%, имущественного страхования - 56,5%, страхования ответственности - 8,1%.

Страховые взносы по обязательным видам страхования сложились в размере Br445,8 млн. Выплаты страхового возмещения и обеспечения в целом по стране в 2016 году составили Br540,8 млн, из них на долю добровольных видов страхования приходится Br280,7 млн (51,9%), обязательных видов страхования - Br260,1 млн (48,1%).

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2016 год составил 54,7% (за 2015 год – 57,4%). Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями страны, по состоянию на 1 января составила Br1,07 млрд.


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