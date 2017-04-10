Товарищ Трамп, ну как же так?! Александр Панов, «Новая газета»

10.04.2017, 12:23

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

После ракетного удара по Сирии российский политбомонд дружно и разочарованно вздохнул.

На 77-й день пребывания в должности президента и верховного главнокомандующего Дональд Трамп отдал приказ о военно-воздушном ударе по авиабазе сирийских правительственных войск Аль-Шайрат в провинции Хомс. 59 ракет «Томагавк» были выпущены с палубы американских эсминцев «Портер» и «Росс», находящихся в Средиземном море.

Спонтанная реакция

Поводом для неожиданного прямого военного удара США по режиму президента Асада стали сообщения о применении Дамаском химического оружия, содержащего отравляющий газ зарин. Как сообщается, в провинции Идлиб 4 апреля погибли свыше 70 человек, в том числе женщины и дети. Пентагон утверждает, что «ответная» ракетная атака США привела к уничтожению около 20 сирийских самолетов, авиабазе нанесен значительный урон. В Минобороне РФ говорят, что только половина американских ракет достигла цели.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли заявила, что администрация Белого дома, если потребуется, предпримет «другие шаги» в Сирии. Причем Америка готова действовать в одиночку. Поддержки в Совете Безопасности, где у России право вето, ждать не приходится. «Асад думал, что все по-прежнему сойдет ему с рук, потому что его поддерживает Россия. Минувшая ночь все изменила», — заявила Хэйли на специальном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу. В Вашингтоне объявили о том, что одновременно США рассматривают возможность введения новых санкций против Дамаска. А Пентагон опубликовал фотосвидетельства в пользу версии о применением войсками Асада запрещенных международным сообществом бомб. Вечером 6 апреля госсекретарь Рекс Тиллерсон объяснил военные действия США в Сирии: «Совершенно ясно, что Россия не выполнила свои обязанности по соглашению 2013 года (о вывозе и уничтожении сирийского химического оружия. — А. П.). Таким образом, Россия либо соучастница, либо просто некомпетентна в своей способности довести до конца это соглашение».

Пентагон ведет расследование о предполагаемом участии российских летчиков в авианалетах с применением химоружия. Таких свидетельств пока не обнаружено, пишет «Вашингтон пост». Здесь утверждают, что атака 4 апреля не была единственной. Тиллерсон сообщил, что сирийские правительственные войска применили хлор 25 марта в провинции Хама. Еще одна атака с использованием неопознанного химвещества якобы зафиксирована Пентагоном 30 марта. Однако бомбежка в провинции Идлиб, как утверждают в Вашингтоне, самая масштабная химическая атака начиная с 2013 года.

После ракетного удара по Сирии российский политбомонд дружно и разочарованно вздохнул: товарищ Трамп, ну как же так?! Мы пили шампанское в честь Вашей победы на выборах, вывешивали американские флажки на свои служебные лимузины, а главное — неустанно ругали Обаму и Хиллари Клинтон. И за свою поддержку «заслуженно» ожидали совместного «справедливого» передела мира на зоны влияния… «и вот опять»! Надо перестраиваться на ходу, объяснять российским народным массам новую реальность.

Объяснения — самые разные. Например, «администрация президента США проявила несамостоятельность и крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента». И создала ситуацию «на грани боевых столкновений с Россией» (из блога премьер-министра Д. Медведева). Цитату про «грань боевого столкновения» тиражируют американские СМИ.

Трамп нанес удар по Сирии, чтобы «отвлечь американцев от своих внутриполитических провалов» (из «телеаналитики» российских федеральных каналов). Рассуждение похоже на оговорку по Фрейду.

Официальная позиция — В. Путин: «Удар по Сирии — агрессия против суверенного государства». МИД РФ: «США потворствуют международному терроризму».

Рекс Тиллерсон о жесткой реакции России: «Я разочарован, но не удивлен». Обмен риторикой проходит накануне визита американского госсекретаря в Москву и его запланированной встречи с Путиным. Отношения между двумя странами, кажется, стали еще хуже, чем при Обаме.

Американские СМИ пишут, что ждут от переговоров в Москве обсуждения многих острых вопросов: от предполагаемого вмешательства России в американские выборы, которое расследует ФБР и обсуждает Конгресс, — до ситуации на Украине. Но теперь Сирия, похоже, займет центральное место. Будущее российско-американского сотрудничества никчемно, перспективы диалога туманны — особенно в свете возможных новых ударов США по Сирии.

Министерство обороны РФ официально объявило о прекращении работы горячей линии с Пентагоном, позволяющей координировать авиаудары и избегать случайных столкновений сил антитеррористической коалиции во главе с США и ВКС РФ в сирийском небе. Комментируя это решение, адмирал Дж. Кирби — бывший спикер госдепа, напомнил, что линия была создана по предложению Москвы. Российская сторона была предупреждена о предстоящем ударе, в промежутке от 60 до 90 минут до запуска ракет, сообщили «Нью-Йорк таймс» представители военного ведомства США. Это было предупреждение, а не консультация. И сигнал о том, чтобы российская сторона не применяла противоракетные средства.

Хроника Белого дома

Информация о воздушной атаке сирийских правительственных войск на небольшую деревню Хан Шейхун изменила все. Основная версия, которую рассматривают в мировой прессе, — это была бомбардировка с применением химических боеприпасов. МИД РФ предлагает другую версию: у сирийских властей химического оружия больше нет, в этой деревне террористы готовили «химические» фугасы, удар был нанесен, чтобы их нейтрализовать.

Внешне реакция президента Трампа выглядит очень спонтанной и непосредственной. Без дипломатических экивоков. От бомбежки до ракетного удара прошло всего 63 часа.

В первые сутки президент США провел совещание с силовым блоком администрации, а его пресс-секретарь заявил во вторник, что «цивилизованная страна не может сидеть, сложа руки, принимать или терпеть» подобные действия Дамаска. Шон Спайсер в очередной раз осудил бывшего президента Обаму за «бездействие».

На второй день, когда, по утверждению советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера (он сменил оскандалившегося Флинна), было собрано достаточно свидетельств виновности режима Асада, Трамп заявил, что ужас, который он испытал при виде фотографий «детей, отравленных ядовитым газом», заставил его «пересмотреть подход к Сирии». Асад «перешел сразу очень много запретных линий». Президент был эмоционален: «Когда вы убиваете невинных детей, невинных младенцев смертельным химическим газом, вы пересекаете много линий, намного выше «красной линии» (видимо, речь идет о «красной линии» Обамы. — А. П.), много, много линий». Трамп многозначительно заявил: «Теперь ответственность лежит на мне, я беру ее на себя с гордостью». Позже в среду президент провел еще одно совещание с силовым блоком, и в прессу просочились слухи о том, что рассматривается возможность удара с воздуха по сирийскому военному аэродрому.

На третий день верхушка администрации перебралась во Флориду на саммит США—КНР. Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь Тиллерсон констатировал изменение позиции Вашингтона к режиму Асада: «Похоже, он не сможет больше играть никакой роли в управлении сирийцами… В ответ на химическую атаку мы рассматриваем подобающий ответ».

Еще одно совещание Совета национальной безопасности Трамп провел уже на флоридском курорте за несколько часов до встречи с председателем КНР. Военные доложили президенту, что проследили самолеты, нанесшие удар по сирийской деревне, — это самолеты Асада с базы Аль-Шайрат.

Ракеты «томагавк» были выпущены в четверг в 20.40 по вашингтонскому времени.

Удар по Сирии затмил встречу руководителей США и Китая, которая ожидалась с огромным интересом. Политику коммунистических властей Поднебесной (прежде всего торговую) Трамп постоянно критиковал в ходе предвыборной гонки, обещая ввести новые таможенные пошлины на китайские товары. После победы Трампа «пикейные жилеты» в Москве с серьезным видом рассуждали в телевизионном эфире о том, как «мы можем воспользоваться» противостоянием двух сверхдержав.

О ракетном ударе председатель КНР Си Цзиньпин узнал после фотосессии с Трампом на гольф-курорте «Мар-а-Лаго» и совместного рабочего ужина, который закончился около 21 часа. А в 21.43 американский президент сообщил журналистам, что по его приказу США выпустили 59 крылатых ракет по военным целям в Сирии. По восточной традиции, гость не должен критиковать принимающую сторону — хозяина. Пекин немедленно откликнулся, но через официального представителя МИД КНР, заявившего, что Китай высказывается за поиски мирного решения, т.е. не поддерживает действия администрации Трампа. Как отмечают американские аналитики, после бомбежки Сирии угрозы Трампа разобраться с режимом Северной Кореи не кажутся словесной бравадой. Китай получил информацию к размышлению.

Помимо России с осуждением авианалета ожидаемо выступил Иран.

Союзники США — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония, Австралия — решительно высказались в поддержку акции. Бомбежку сирийской авиабазы поддержали Саудовская Аравия, Израиль и Турция.

Лидер республиканского большинства в сенате США М. Макконнелл готов обсуждать вопрос о введении санкций в отношении России, Ирана и других союзников сирийского президента. В прошлом году палата представителей Конгресса уже приняла подобную резолюцию. «Если администрация решит, что ей нужны дополнительные санкции, мы готовы их рассмотреть, и, похоже, в этом вопросе имеется поддержка обеих партий… Русские нам — не друзья», — сказал Макконнелл. Любопытно, что действия Трампа поддержали его непримиримые оппоненты: сенатор Маккейн и Хиллари Клинтон. Редкий случай, когда их мнения совпали. Впрочем, Хиллари и другие представители вашингтонского истеблишмента задают президенту вопрос: есть ли у него продуманная стратегия в отношении Сирии?

Что дальше?

Президент Обама, предупреждавший Асада о недопустимости перехода «красной линии» — применения химоружия, так и не пошел на военные действия против сирийского режима. В Сирии США и их союзники бомбили позиции террористических группировок, но не правительственных войск. Системной оппозиции помогали американские инструкторы, обученные американцами отряды (в них были вложены сотни миллионов долларов) позорно провалились в бою, но прямых военных действий против Дамаска не было. Обама не хотел новой войны — после Афганистана и Ирака.

Трамп, обещавший, что Америка больше не будет «всемирным полицейским», наоборот, не советуясь с Конгрессом и, как представляется многим, инстинктивно, не просчитывая последствий, нанес удар по Асаду и тем самым в одночасье изменил ситуацию на Ближнем Востоке и еще больше осложнил отношения с Россией. Свои действия в Сирии США объясняют защитой «жизненно важных национальных интересов». Старая, как мир, песня.

В Вашингтоне говорят о возможности нанесения новых ударов по сирийским правительственным войскам, однако телеэксперты — от либерального CNN до консервативного Fox — сходятся в том, что наземная операция в данный момент маловероятна. Также здесь не верят и в то, что из-за Асада возможен открытый военный конфликт США и России. О «бромансе» (взаимной дружеской симпатии) Путина и Трампа уже никто не вспоминает.

Александр Панов, «Новая газета»