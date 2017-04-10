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Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам

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  • 10.04.2017, 12:39
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Это интернет-ресурсы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также рекламой лекарств и услуг микрозаймов.

В марте 2017 года Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам, сообщает tut.by.

Это сайты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также ненадлежащей рекламой лекарств и услуг микрозаймов.

«Так, в соответствии с уведомлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь ограничен доступ к информационному ресурсу, размещенному в доменной зоне .ru, содержащему сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков», — говорится в сообщении Мининформа.

К трем интернет-ресурсам доступ ограничили за размещение ненадлежащей рекламы деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Это сделали на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Могилевского облисполкома.

Два ресурса попали в список ограниченного доступа за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении микрозаймов субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций. Еще к пяти интернет-площадкам в доменных зонах .top, .su и .by ограничат доступ за размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств.


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