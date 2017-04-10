закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 14:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Польше обнародовали сенсационные результаты расследования авиакатастрофы в Смоленске

14
  • 10.04.2017, 12:42
  • 5,959
Фото: EPA

Новые факты кардинально меняют взгляд на катастрофу в Смоленске.

В подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили, что Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю.

«Теперь мы точно знаем, что самолет развалился в воздухе», - заявил глава подкомиссии Вацлав Берчинский, пишет unian.net со ссылкой на tvp.info.

«Мы тщательно проанализировали переговоры пилотов. Распад самолета началась задолго до взлетно-посадочной полосы. Его части разбросаны на десятки метров, прежде чем упасть на землю», - рассказал он.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрыты. Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата