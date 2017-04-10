В Польше обнародовали сенсационные результаты расследования авиакатастрофы в Смоленске 14 10.04.2017, 12:42

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Фото: EPA

Новые факты кардинально меняют взгляд на катастрофу в Смоленске.

В подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили, что Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю.

«Теперь мы точно знаем, что самолет развалился в воздухе», - заявил глава подкомиссии Вацлав Берчинский, пишет unian.net со ссылкой на tvp.info.

«Мы тщательно проанализировали переговоры пилотов. Распад самолета началась задолго до взлетно-посадочной полосы. Его части разбросаны на десятки метров, прежде чем упасть на землю», - рассказал он.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрыты. Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.