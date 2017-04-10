Какие подарки иностранцы чаще всего заказывают из Беларуси 10.04.2017, 12:57

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С чем наша страна ассоциируется за границей?

Издание kyky.org узнало у белорусов, которые либо живут за границей, либо часто ездят туда к друзьям-родственникам, что им заказывают из Беларуси.

Наталия Шилина, несколько лет назад муж выиграл «грин карту», и молодая семья сразу же переехала в США

«Американцы, с которыми я общаюсь-дружу, любят практичные вещи – если сувенир из другой страны, то он должен быть «полезным», чтобы, например, в нем можно было что-то хранить (шкатулка, ваза), или же он должен выполнять какую-то функцию. Чисто для красоты – это не для большинства американцев.

От иностранцев больше всего ценятся их традиционные напитки (и это не обязательно алкогольные, как подумал бы белорус) или же не скоропортящаяся еда, – что-то необычное, присущее лишь другой стране (в Америке много чего найти можно из разных культур, поэтому удивить их в этом плане сложно, но можно). Не принято дарить вещи бытовые, потому редко можно угодить в цвет и настроение интерьера, а американцы не любят захламлять жилье лишними предметами, как у нас принято. Они регулярно избавляются от всего лишнего».

Александр Рязанов, его дочь с семьей уже много лет живет в Нью-Йорке

«Американца невозможно удивить. У них все есть. Даже хлеб «Нарочанский» купить не проблема. Поэтому дочка шутит, когда я спрашиваю, что ей привезти – беларуских долларов. Большинство американцев дарят друг другу деньги. Такса – 100 долларов. Больше приветствуется, меньше – нет, даже если повод незначительный».

Диана Цыкунова, несколько лет назад в США уехали работать родственники

«Обычно покупаю то же, что купила бы и белорусу. А вообще они говорят, что если мы собираемся везти им какие-то подарки, то пускай это будут белорусские конфеты и Вelita. Как оказалось, наша косметика очень нравится американским друзьям моих родственников».

Анна Лазакович, студентка в Шанхае

«Китайцы любят дарить подарки всем. По любому поводу. Преподавателям, врачам, коллегам, партнерам, начальникам… Дарят и без повода. По большому счету, у нас обычные китайские знаки внимания или уважения уже могут расцениваться как взятка. Самый распространенный и любимый подарок, как и у нас – деньги (особенно на свадьбу). На Новый год тоже традиционно дарят деньги, обязательно в – красных конвертах. Дарить детям сладости не принято, им – тоже деньги.

Очень ценится нефрит и драгоценные украшения из него. Любая вещь из золота – хороший подарок. В знак благодарности часто дарят фрукты в красиво упакованных корзинках. Цветы дарят и мужчинам, и женщинам, причем, четное количество (в китайском языке есть пословица – хороших вещей должно быть в пару, но не четыре). Допускаются любые цветы, кроме хризантем – их ставят только умершим.

Не принято дарить часы (в китайском фразы «провожать в последний путь» и «дарить часы» созвучны). Возлюбленным ни в коем случае нельзя дарить зонтики (созвучно со словом «расходиться в разные стороны», груши (созвучно со словом – «отдаляться»). Также не дарят подарки белого и черного цветов, которые ассоциируются с голодом и нищетой, а красный наоборот приветствуется (цвет счастья, богатства). Мужчинам нельзя дарить головные уборы зеленого цвета (это то же, что белорусу подарить рога, в Китае – это знак того, что ему изменяет жена). Не дарят бумажники (с бумажником, мол, отдаешь и свое богатство).

Ну, а если говорить о подарках из Беларуси, то ничего конкретного чисто белорусского их особо не манит. Кроме хлеба. Наш «Нарочанский» они обожают. Когда я езжу домой, то мне кроме обязательной буханки обычно заказывают местный чай в подарочных упаковках или же белорусский алкоголь. Но такой набор они заказывают всем иностранцам, которые едут на родину».

Алиса Буевич, работает специалистом по тестированию ПО в Израиле

«В Беларуси многие считают, что любому израильтянину нужно везти ностальгические альбомы с фотографиями советских улиц, которые у русских израильтян, по вашему мнению, должны вызывать эмоции сожаления о невозвратном. На самом деле всю эту «ностальгию» придумали люди, которые всю жизнь прожили в одном и том же дворе. Такие называют каждого человека, который осмелился изменить город проживания, не то что родину, бежавшим от трудностей неудачником. И привозят эти альбомчики с фотографиями, которые никто смотреть не хочет. Это дарить не стоит. Я наслушалась много историй от израильтян о подобных подарках. Все они рассказываются с сарказмом и усмешкой.

Как и многие другие, до того, как стала жить в Тель-Авиве, я думала, что иностранцам нравится наш текстиль и комплекты белья от белорусских производителей. На самом деле нет. Сами израильтяне из каждой заграничной поездки везут местный шоколад и какой-нибудь особый вид чая. Именно это они обычно и просят у друзей-иностранцев в подарок. А вообще, израильтяне очень душевные. Для них важен сам факт внимания. Они придут в восторг, если самую обычную ерунду завернуть в большую красивую упаковку. Будут часами разглядывать, как мастера упаковочных дел из другой страны делают свою работу. Кстати, даже если вещица маленькая, все равно желательно брать большую коробку. Израильтянам нравится, когда подарок выглядит так, будто внутри как минимум с десяток всяких вещиц.

При выборе подарка израильтянину главное – это упаковка. Им очень интересно, как заворачивают в других странах.

Лично я, уже много лет прожившая в Израиле и считающая себя израильтянкой, радуюсь, когда мои подруги привозят всякие дизайнерские открытки и сувениры. Это всегда приятно. А в Беларуси очень много талантливых людей, которые создают всякие приятные безделушки с большим вкусом. На самом деле не важно, что вы подарите израильтянину. Взамен вы точно получите в разы больше! Тут принято дарить дорогие подарки и создавать у гостей самое приятное впечатление о себе».

Валерия Филяева, часто ездит к друзьям в Аргентину и Германию

«Белорусские конфеты всем очень нравятся, и видно, что это не банальная вежливость. Если мы говорим про подарок, а не просто внимание, то тут иностранец никак не отличается от не иностранца. Большинство любят подарки, которыми они могут пользоваться.

А еще мне нравится покупать новые белорусские комиксы, которые рассказывают про Беларусь. Вроде бы уже первый выпуск распродали, последние книги видела месяцев пять назад. Они продаются в книжном на «первомайке». Комиксы, конечно, не такие крутые как про «Человека-паука», но классные. Необычные. И стоят всего 5 рублей 90 копеек».

Дмитрий Карякин, музыкант с огромным количеством друзей-иностранцев

«Друзей-иностранцев у нас полно, но выбор подарков для них – процесс мучительный. Конечно, лучше всего выбирать подарок, непосредственно посвященный человеку, которому ты даришь. Например семье друзей из Голландии мы дарили красивый столовый золотой набор белорусского производства, на котором сделана гравировка с их фамилией и именами. Каких-то конкретно беларуских подарков с национальным колоритом нам никогда не заказывали».

Наталия Науменко, часто ездит к подруге в Голландию

«Когда подруга с друзьями приезжала в Беларусь, ей приглянулся набор бокалов «Неман» и льняные полотенца. Но тогда она их не приобрела. В следующий раз, когда я ехала к ней в гости, купила. Она была очень рада. Даже вспомнила, что это те самые вещи, которые ей приглянулись в Минске.

А вообще, она часто просит привезти (не в качестве подарка, а как белорус просит у друга, который едет, например, в Швейцарию привезти ему местного шоколада) купить ей нашу колбасу, водку, зефир, конфеты «Коммунарка» и печенье «Слодыч». Они постоянно говорят о нашем мясе, мол, самое вкусное из того, что они ели. Особенно в восторге от «деревенских» колбас и полендвицы».

Евгений Шелег, часто ездит к друзьям на Кипр

«У киприотов сейчас очень популярен хэндмейд. Поэтому их порадует какой-то национальный самодел. А еще они очень любят открытки. Если везти из Беларуси, то обязательно с поздравлением на кириллице, чтобы было видно, что это не местная картонка».