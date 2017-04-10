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Бывшему министру обороны нашли применение

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  • 10.04.2017, 13:24
Леонид Мальцев
Фото: БелТА

Леонида Мальцева назначили проректором одного из минских вузов.

Бывший председатель Пограничного комитета Леонид Мальцев, освобожден от службы по возрасту, стал проректором университета МИТС ( «МИТСО», ранее Международный инстутыт трудовых и социальных отношений)

Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердили в ВУЗе. МИТС - профсоюзный университет. Ректором там работает чекист Станислав Князев, бывший первый заместитель Администрации Лукашенко.

До пенсии Мальцев сменил ряд высших должностей в сфере государственной безопасности: возглавлял Совет безопасности, был министром обороны и председателем Пограничного комитета - там большой любви подчиненных не заслужил, потому что «не может танкист нами управлять».


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