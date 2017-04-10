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Два «золота» выиграли белоруски на турнире по женской борьбе в Болгарии

  • 10.04.2017, 13:28
Ванесса Колодинская

В соревнованиях по женской борьбе в болгарском Русе приняли участие 115 спортсменок из 24 стран мира.

Две золотые награды выиграла белорусская команда по борьбе на международном турнире в болгарском Русе, сообщает БелТА.

В категории до 53 кг Ванесса Колодинская в полуфинале была сильнее Роксаны Засиной из Польши - 3:1. В

решающем поединке белоруска смогла победить Жулдуз Эшимову из Казахстана - 2:0. Вторую золотую медаль завоевала Екатерина Гончар (весовая категория 55 кг), которая на старте соревнований победила турчанку Нурай Карадаг, далее белоруска оказалась сильнее болгарки Елены Николовой.

В финале в упорной борьбе с хозяйкой турнира Биляной Дубовой, при равном счете 14:14, арбитры по качеству проведенных технических действий присудили победу Екатерине Гончар. Она принесла в копилку белорусской команды вторую медаль высшей пробы.


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