Геннадий Федынич: Власть способна услышать граждан, только когда они выйдут на Площадь

Геннадий Федынич: Власть способна услышать граждан, только когда они выйдут на Площадь6
- 10.04.2017, 13:34
Профсоюз РЭП предложил Лукашенко план мирной передачи власти.
Текст открытого письма Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) к Лукашенко сайт Charter97.org публикует целиком:
«За 23 года вашего правления страной такой сложной ситуации в экономике и в гражданском обществе еще не было. На кону стоит суверенитет, независимость Беларуси и судьба ее граждан.
Брутальные безнаказанные разгоны мирных демонстраций граждан не решат проблемы увеличения заработной платы, пенсий, пособий, создание новых реальных рабочих мест – они наоборот обозляют граждан.
А лихорадочные действия властей в регионах, например, приказ трудоустроить всех желающих до 1 мая хоть куда-нибудь и кем-нибудь за мизерную зарплату 150-200 рублей, ничего в обществе не вызывают, кроме раздражения и неприятия.
Учитывая вышеизложенное, считаем своим долгом потребовать от вас в апреле-мае сего года созвать общенациональный «круглый стол» с уполномоченными представителями народа, которые были избраны на состоявшихся в феврале-марте мирных митингах. Помимо этого дать возможность провести подобные мирные митинги на центральных площадях городов, где они не проходили, и обеспечить условия гражданам для беспрепятственного избрания своих полномочных представителей для участия в работе «круглых столов».
«Круглые столы» сделать постоянно действующим общественным органом, где необходимо обсуждать и решать не только наболевшие вопросы, но и дать возможность учитывать общественное мнение по развитию страны.
На «круглый стол» предлагаем вынести следующие вопросы:
Отмена Декретов: №3 «О тунеядцах», №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», №29 «О краткосрочных контрактах».
Пересмотр Указа об увеличении пенсионного возраста, принятого задним числом.
О создании условий для увеличения заработной платы, в том числе работникам бюджетной сферы (медицины, образования).
О разработке государственной программы переобучения новым профессиям с учетом специфики регионов с последующим трудоустройством с достойной заработной платой не менее 800-1000 рублей.
Пособие по безработице должно быть не менее 70% от среднего заработка по последнему месту работы.
Разработка и принятие Закона о самозанятости.
Об уменьшении налоговой нагрузки на предприятия реального сектора экономики.
О создании условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе в промышленном секторе экономики.
О создании благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций и новых технологий в Республику Беларусь.
Об изменении системы регистрации общественных организаций (профсоюзов) с разрешительной на уведомительную.
Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь с учетом недопущения манипуляции при подсчете голосов избирателей.
О прямых выборах руководителей исполнительно-распорядительной власти городов и районов.
О проведении референдума (при новом составе ЦИК) «О Парламентской или Президентской Республике» и других вопросов, которые будут формироваться в регионах и г. Минске.
Решение этих и других проблем позволит:
– сплотить общество, повысить благосостояние граждан и их семей, не допустить социального взрыва, стихийных забастовок и акций гражданского неповиновения;
– вернуть людям веру, что формирование властных структур снизу доверху будет зависеть только от волеизъявления народа;
– сохранить и укрепить независимость и суверенитет Республики Беларусь и сделать ее привлекательной для комфортного проживания».
Председатель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, прокомментировал изданию «Беларуская праўда» открытое письмо профсоюза к Лукашенко:
-Сегодня от граждан ничего не зависит: люди постоянно ходят на голосование, однако их жизнь не улучшается. Согласно Конституции, народ сам должен определять стратегию развития страны, каждого региона. Более того, и суды должны избираться, а не назначаться: сегодня человека можно посадить в тюрьму и сгноить его…
-Профсоюз РЭП фактически сформулировал план мирной передачи власти, который, естественно, режим отвергнет. А что дальше?
-Для нас главное – отношение к нашим предложениям не власти, а народа. Мне хотелось бы, чтобы наши предложения дошли до людей; пусть люди сделают общественные обсуждения, хотя бы в интернете. Власть способна услышать граждан только тогда, когда они выйдут на площадь. Если нынешнее руководство страны не способно создать достойные условия жизни гражданам, значит, они не должны руководить Беларусью.