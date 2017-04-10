Геннадий Федынич: Власть способна услышать граждан, только когда они выйдут на Площадь 6 10.04.2017, 13:34

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Профсоюз РЭП предложил Лукашенко план мирной передачи власти.

Текст открытого письма Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) к Лукашенко сайт Charter97.org публикует целиком:

«За 23 года вашего правления страной такой сложной ситуации в экономике и в гражданском обществе еще не было. На кону стоит суверенитет, независимость Беларуси и судьба ее граждан.

Брутальные безнаказанные разгоны мирных демонстраций граждан не решат проблемы увеличения заработной платы, пенсий, пособий, создание новых реальных рабочих мест – они наоборот обозляют граждан.

А лихорадочные действия властей в регионах, например, приказ трудоустроить всех желающих до 1 мая хоть куда-нибудь и кем-нибудь за мизерную зарплату 150-200 рублей, ничего в обществе не вызывают, кроме раздражения и неприятия.

Учитывая вышеизложенное, считаем своим долгом потребовать от вас в апреле-мае сего года созвать общенациональный «круглый стол» с уполномоченными представителями народа, которые были избраны на состоявшихся в феврале-марте мирных митингах. Помимо этого дать возможность провести подобные мирные митинги на центральных площадях городов, где они не проходили, и обеспечить условия гражданам для беспрепятственного избрания своих полномочных представителей для участия в работе «круглых столов».

«Круглые столы» сделать постоянно действующим общественным органом, где необходимо обсуждать и решать не только наболевшие вопросы, но и дать возможность учитывать общественное мнение по развитию страны.

На «круглый стол» предлагаем вынести следующие вопросы:

Отмена Декретов: №3 «О тунеядцах», №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», №29 «О краткосрочных контрактах».

Пересмотр Указа об увеличении пенсионного возраста, принятого задним числом.

О создании условий для увеличения заработной платы, в том числе работникам бюджетной сферы (медицины, образования).

О разработке государственной программы переобучения новым профессиям с учетом специфики регионов с последующим трудоустройством с достойной заработной платой не менее 800-1000 рублей.

Пособие по безработице должно быть не менее 70% от среднего заработка по последнему месту работы.

Разработка и принятие Закона о самозанятости.

Об уменьшении налоговой нагрузки на предприятия реального сектора экономики.

О создании условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе в промышленном секторе экономики.

О создании благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций и новых технологий в Республику Беларусь.

Об изменении системы регистрации общественных организаций (профсоюзов) с разрешительной на уведомительную.

Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь с учетом недопущения манипуляции при подсчете голосов избирателей.

О прямых выборах руководителей исполнительно-распорядительной власти городов и районов.

О проведении референдума (при новом составе ЦИК) «О Парламентской или Президентской Республике» и других вопросов, которые будут формироваться в регионах и г. Минске.

Решение этих и других проблем позволит:

– сплотить общество, повысить благосостояние граждан и их семей, не допустить социального взрыва, стихийных забастовок и акций гражданского неповиновения;

– вернуть людям веру, что формирование властных структур снизу доверху будет зависеть только от волеизъявления народа;

– сохранить и укрепить независимость и суверенитет Республики Беларусь и сделать ее привлекательной для комфортного проживания».

Председатель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, прокомментировал изданию «Беларуская праўда» открытое письмо профсоюза к Лукашенко:

-Сегодня от граждан ничего не зависит: люди постоянно ходят на голосование, однако их жизнь не улучшается. Согласно Конституции, народ сам должен определять стратегию развития страны, каждого региона. Более того, и суды должны избираться, а не назначаться: сегодня человека можно посадить в тюрьму и сгноить его…

-Профсоюз РЭП фактически сформулировал план мирной передачи власти, который, естественно, режим отвергнет. А что дальше?

-Для нас главное – отношение к нашим предложениям не власти, а народа. Мне хотелось бы, чтобы наши предложения дошли до людей; пусть люди сделают общественные обсуждения, хотя бы в интернете. Власть способна услышать граждан только тогда, когда они выйдут на площадь. Если нынешнее руководство страны не способно создать достойные условия жизни гражданам, значит, они не должны руководить Беларусью.