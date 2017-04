Плохие новости для Путина 3 Дмитрий Кулеба

10.04.2017, 13:55

Легкость, с которой Трамп отдал приказ выстрелить по Сирии, застала Кремль врасплох.

Ударом по Сирии Дональд Трамп эффектно реализовал главный лозунг Барака Обамы: Yes, we can (да, ирония судьбы).

С другой стороны, ночной полет томагавков - это и есть реализация того же главного лозунга Трампа: Make America Great Again.

Поэтому хоть в каком-то смысле все у этих двух президентов сложилось. Потому что последовательные.

Мыльный пузырь потенциального «Большого договора» лопнул.

Легкость, с которой Трамп отдал приказ выстрелить, застала публику врасплох. И подозреваю, что Путина тоже. Хотя его любезно предупредили. Сильные могут себе позволить такую роскошь.

Впрочем, я совсем не уверен, что в глубине души Путин полностью расстроился. Удар в чем-то выгоден ему, потому что военная угроза со стороны Америки получила наглядное доказательство. И это доказательство можно продавать немногочисленным союзникам и собственному народу. Кроме того, общая стратегия России заключается в распространении управляемого хаоса и войны любого вида, поэтому американские ракеты легли в цель не только физически, но и политически.

Но плохих новостей для России гораздо больше и главная такова: теперь на любом театре военных действий - дипломатическом, разведывательном, военном или в киберпространстве - Путин должен учитывать, что Трамп действительно может «шмальнуть». А это серьезный фактор сдерживания.

Впрочем, это теперь следует учитывать и Украине. И не только в отношении обороны, Донбасса и Крыма, но и в отношении реформ и внутренней политики.

Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией. Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр как новых возможностей, так и новой ответственности.

США останутся приверженцами Минских соглашений, но теперь шансы на повышение уровня помощи Украине в секторе безопасности существенно возрастают.

Но так же США, которые вот так легким движением могут запустить боевые томагавки, не будут обременены сантиментами в случае необходимости применения более мягкой, но не менее влиятельной силы в Украине, если что-то пойдет не так. А это уже непосредственный сигнал нашим политикам и неформальным вершителям судеб украинцев.

Дмитрий Кулеба, «Фэйсбук»