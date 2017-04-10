Плохие новости для Путина

Плохие новости для Путина3
- Дмитрий Кулеба
- 10.04.2017, 13:55
Легкость, с которой Трамп отдал приказ выстрелить по Сирии, застала Кремль врасплох.
Ударом по Сирии Дональд Трамп эффектно реализовал главный лозунг Барака Обамы: Yes, we can (да, ирония судьбы).
С другой стороны, ночной полет томагавков - это и есть реализация того же главного лозунга Трампа: Make America Great Again.
Поэтому хоть в каком-то смысле все у этих двух президентов сложилось. Потому что последовательные.
Мыльный пузырь потенциального «Большого договора» лопнул.
Легкость, с которой Трамп отдал приказ выстрелить, застала публику врасплох. И подозреваю, что Путина тоже. Хотя его любезно предупредили. Сильные могут себе позволить такую роскошь.
Впрочем, я совсем не уверен, что в глубине души Путин полностью расстроился. Удар в чем-то выгоден ему, потому что военная угроза со стороны Америки получила наглядное доказательство. И это доказательство можно продавать немногочисленным союзникам и собственному народу. Кроме того, общая стратегия России заключается в распространении управляемого хаоса и войны любого вида, поэтому американские ракеты легли в цель не только физически, но и политически.
Но плохих новостей для России гораздо больше и главная такова: теперь на любом театре военных действий - дипломатическом, разведывательном, военном или в киберпространстве - Путин должен учитывать, что Трамп действительно может «шмальнуть». А это серьезный фактор сдерживания.
Впрочем, это теперь следует учитывать и Украине. И не только в отношении обороны, Донбасса и Крыма, но и в отношении реформ и внутренней политики.
Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией. Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр как новых возможностей, так и новой ответственности.
США останутся приверженцами Минских соглашений, но теперь шансы на повышение уровня помощи Украине в секторе безопасности существенно возрастают.
Но так же США, которые вот так легким движением могут запустить боевые томагавки, не будут обременены сантиментами в случае необходимости применения более мягкой, но не менее влиятельной силы в Украине, если что-то пойдет не так. А это уже непосредственный сигнал нашим политикам и неформальным вершителям судеб украинцев.
Дмитрий Кулеба, «Фэйсбук»