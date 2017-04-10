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Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

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  • 10.04.2017, 14:09

Cамые интересные фото, сделанные в белорусской столице за неделю.

Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — солнце, фестиваль уличной музыки на Зыбицкой и кот.

Фото: @mc_maxim #minsk #belarus

Публикация от TUT.BY (@tutbylive)

Пятничка 💙

Публикация от Asenka (@ananas_askerish)

Пропал на выходные, а все потому что поехал посмотреть столицу Беларуси - Минск! 🇧🇾 Город очень милый, чистый, также люди создавали отличное настроение!:) Суббота встретила дождём и хмурым небом, поэтому за день успел посмотреть все наземную жизнь, Минск-Арена очень впечатлила! (Скоро ждите крутые отражения оттуда) Воскресенье было мега летним, поэтому мы пошли по крышам Минска вместе с Егором @terra13221, экспертом в этой области! Закат был просто шикарным, сделав пару заветных кадров с видом на реку Свислочь и уходящее солнце, мы с @veretina_vlada и @sashka_panchenko ринулись на вокзал и я успешно успел на свой автобус до Петербурга! 💪🏻🔝 Девчонки, спасибо большое за компанию!:) Кстати, очень много посоветовали крутых мест в Директ, спасибо вам, друзья! Скоро обрадую ещё сочными фотографиями из Минска! 😘 Друзья, а кто-нибудь был в Беларуси в целом? Что понравилось вам❓ Rooftop sunset in Minsk, Belarus:) #vladoskin_belarus -//- #earthofficial #theglobalwanderer#onlyforluxury #awesome_photographers#travelawesome #natgeolandscape #canon_photos#big_shotz #WorldTravelPics #beautifuldestinations#travellingthroughtheworld #nationaldestinations#awesome_earthpix #splendid_shotz #fantastic_earth#TeamTravelers #WelivetoExplore #awesomeearth#huffpostgram #visualsoflife #lonelyplanet

Публикация от Vladisláv Karpyuk (@vladislavkarpyuk)

Keep calm and drink. #воскресныеотходняки

Публикация от Darya Zakharova (@zakharova_darya)

... весна рано или поздно возвращается. #arrestedinspringtime .

Публикация от Roman (@calm.days)

Поймал солнышко 😊😍☀💫🙏 #sun #april #instacolor #instagoodday #ilovelife

Публикация от little_fox 🐱 Kinder 🐣 (@little_fox1992)

Улыбаемся и машем😂🐶Чудесный семейный день💑👪 #vsco

Публикация от Anya💜Belarus🇧🇾Russia🇷🇺 (@anyaa_borovik)


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