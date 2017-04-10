Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю 2 10.04.2017, 14:09

Cамые интересные фото, сделанные в белорусской столице за неделю.

Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — солнце, фестиваль уличной музыки на Зыбицкой и кот.