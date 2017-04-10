Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю2
- 10.04.2017, 14:09
Cамые интересные фото, сделанные в белорусской столице за неделю.
Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — солнце, фестиваль уличной музыки на Зыбицкой и кот.
Пропал на выходные, а все потому что поехал посмотреть столицу Беларуси - Минск! 🇧🇾 Город очень милый, чистый, также люди создавали отличное настроение!:) Суббота встретила дождём и хмурым небом, поэтому за день успел посмотреть все наземную жизнь, Минск-Арена очень впечатлила! (Скоро ждите крутые отражения оттуда) Воскресенье было мега летним, поэтому мы пошли по крышам Минска вместе с Егором @terra13221, экспертом в этой области! Закат был просто шикарным, сделав пару заветных кадров с видом на реку Свислочь и уходящее солнце, мы с @veretina_vlada и @sashka_panchenko ринулись на вокзал и я успешно успел на свой автобус до Петербурга! 💪🏻🔝 Девчонки, спасибо большое за компанию!:) Кстати, очень много посоветовали крутых мест в Директ, спасибо вам, друзья! Скоро обрадую ещё сочными фотографиями из Минска! 😘 Друзья, а кто-нибудь был в Беларуси в целом? Что понравилось вам❓ Rooftop sunset in Minsk, Belarus:) #vladoskin_belarus -//- #earthofficial #theglobalwanderer#onlyforluxury #awesome_photographers#travelawesome #natgeolandscape #canon_photos#big_shotz #WorldTravelPics #beautifuldestinations#travellingthroughtheworld #nationaldestinations#awesome_earthpix #splendid_shotz #fantastic_earth#TeamTravelers #WelivetoExplore #awesomeearth#huffpostgram #visualsoflife #lonelyplanet
• Эти глаза напротив 😻, захватили в свой плен и рабство 😹 Хозяева кошек меня поймут 😉, уж больно часто кажется, что в гостях именно ты. Зарабатываешь на корм, подрабатываешь массажистом, иногда позволено проявить свои чувство и любовь, уррр 😸список бесконечен... А может это 👽 под прикрытием?!😂 Люблю эту голубоглазую врединку 🐈 #Boni_i_Ice 🐾