Лукашенко: Идет серьезный переток китайцев в Беларусь 8 10.04.2017, 14:16

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Диктатор хочет сотрудничать с китайскими спецслужбами.

В понедельник, 10 апреля, Лукашенко встретился с министром общественной безопасности КНР, членом Госсовета Китая Го Шенкунем.

«Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность — интернациональной, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе... Идет серьезный переток людей: белорусы едут в Китай, китайские граждане — в Беларусь. Мы строим много современных предприятий в Китае, и здесь, в Беларуси, работает много граждан из Китая. Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы между правоохранительными органами».

Также белорусский диктатор высказался о том, что в Беларуси уделяют большое внимание «новым вызовам и некоторым старым проблемам, которые обострились — экстремизму, терроризму, сепаратизму». Среди других актуальных мировых проблем Лукашенко назвал киберпреступность и активную миграцию. «По этим направлениям еще предстоит выработать серьезные мероприятия для активного сотрудничества», — отметил Лукашенко.