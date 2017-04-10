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Россельхознадзор продолжает браковать белорусские продукты

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  • 10.04.2017, 14:23
Фото: РИА «Новости»

Ведомство находится в Беларуси с инспекцией.

ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» обнаружила повышенное содержание немолочных жиров в пробе сливочного масла ОАО «Савушкин продукт», пишет belmarket.by.

Она была отобрана из партии товара в пункте пропуска в деревне Долосцы Псковской области. В пробе «выявлено несоответствие образца по соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира (пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0) требованиям ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия", ГОСТ Р 52253-2004 "Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия" (получен результат испытаний 4,9 при норме от 5,8 до 14,5), указывающее на присутствие в пробе жиров немолочного происхождения», говорится в сообщении Россельхознадзора

В пятницу сайт Россельхознадзора сообщал о несоответствии ТР ТС по микробиологическим показателям партии мяса птицы ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», говяжьей вырезки ОАО «Волковысский мясокомбинат», сметаны ОАО «Минский молочный завод №1». Также сегодня Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям сообщило о выявлении антибиотиков тетрациклиновой группы в питьевом молоке СООО «Данон Пружаны».

В Беларуси находятся с инспекцией специалисты Россельхознадзора. Они приехали по поручению президента России после переговоров в Санкт-Петербурга. Их задача убедиться в соблюдении белорусскими предприятиями норм производства и снять ограничения на поставки продовольствия, введенные ранее.


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