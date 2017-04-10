Нинa Багинская: Эта власть нелегитимна 10.04.2017, 14:31

Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Активистка заявила, что ей просто смешно из-за панических действий властей.

Суд Центрального района Минска оштрафовал общественную активистку Нину Багинскую на 50 базовых величин (1050 рублей) за пикет у здания КГБ 24 марта. Багинская на процессе не присутствовала и о решении судьи узнала от журналистов.

«Я же не хожу на эти суды. Когда я выходила на пикет, меня предупреждал сотрудник Центрального РОВД, что за это вы получите 50 базовых величин штрафа. Я только пожала плечами: у меня и 50 базовых уже было, и 40, и 30, но мне все равно платить нечем и я платить не буду. Ну вот дали сейчас 50 базовых… Пусть подавятся! Они же таким образом отрабатывают свои зарплаты», — заявила Богинская в интервью «Белсату».

Активистка считает, что ее право выходить на мирные собрания гарантирует Конституция, поэтому это административное преследование она считает незаконным.

«Эта власть нелегитимна и я все эти штрафы не считаю правильными. Они хотят запугать людей на моем примере, а мне только смешно от этого», — говорит она.

24 марта Нина Багинская вышла на пикет у КГБ, требуя прекращения репрессий и освобождения политзаключенных, и была задержана. Потом, уже после Дня Воли, она продолжала выходить к зданию Комитета госбезопасности на пикеты — в том числе она принимала участие в акции солидарности с арестованными по делу «Белого легиона».