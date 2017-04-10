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Тиллерсон везет в Москву ультиматум

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  • 10.04.2017, 14:41
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Рекс Тиллерсон
Фото: AP

Госсекретарь США намерен поставить вопрос ребром.

В ходе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон изложит российским властям ультиматум "Большой семерки", в котором, в частности, речь пойдет о новых санкциях, пишет «Гордон».

По данным издания, в Москве Тиллерсон изложит ультиматум "Большой семерки", в котором, в частности, речь пойдет о новых санкциях.

Глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман 9 апреля сообщил, что встреча Тиллерсона и Путина отменена. "Встречу с президентом России Владимиром Путиным убрали из московского графика госсекретаря Тиллерсона", – написал он в своем Twitter.

СМИ писали, что Великобритания и США выдвинут обвинение России в соучастии в военных преступлениях в Сирии и потребуют от президента России Владимира Путина прекратить поддержку режима Асада. В случае отказа, сообщало издание The Times, РФ грозят новые "карательные" санкции. О намерении администрации президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ и Ирана заявляла постоянный представитель США в ООН.


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