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Путин со слезами на глазах

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  • Тарас Березовец
  • 10.04.2017, 15:21
  • 7,131

Президент РФ будет со светлой грустью вспоминать президентство Обамы.

Ещё до инаугурации Трампа я предупреждал, что Путин не единожды пожалеет о его избрании и будет вспоминать президентство Обамы со слезами на глазах. То, что мы наблюдаем в Сирии, когда американцы не предупредили россиян о будущем ракетном ударе, свидетельствует о нескольких вещах.

Во-первых, о глобальном технологическом превосходстве в средствах ведения разведки, когда удары наносятся с хирургической точностью в непосредственной близости от российских военнослужащих, не задевая их. О хваленых комплексах С-300, которые должны были защитить авиабазу, можно не вспоминать.

Во-вторых, что Трамп будет решать свои внутренние проблемы через внешние инструменты, в первую очередь военные. И удар по Сирии очевидно не последний, как и то, что Сирией дело не ограничится. Трамп уже заявил, что это решение отзовется эхом в Тегеране и Пхеньяне.

В-третьих, Трамп будет всё больше опираться на собственные ВС, без создания широких коалиций. Этому способствует все более усиливающийся скепсис в отношении ООН и НАТО. И самое главное, это хлёсткий удар по амбициям Кремля, слишком долго дергавшего Штаты за хвост. Орлан проснулся.

P.S. Уточнение, предупреждение о нанесении ракетного удара все же было. За 30 минут. В любом случае, зная об ударе, россияне не решились сбивать "Томагавки".

Тарас Березовец, «Обозреватель»


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