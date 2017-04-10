В Варшаве пикетировали посольство РФ 10.04.2017, 15:43

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Фото: «Радые Рацыя»

Протестующие возмущены поведением России в деле о «Смоленской катастрофе».

Несколько десятков человек пикетировали российское посольство в Варшаве. Манифестанты возмущались тем, что Россия в течение семи лет не отдает остатков президентского самолета, который разбился под Смоленском, передает «Радые Рацыя».

Организатор митинга, главный редактор "Gazeta Polska" Томаш Сакевич заявил, что Москва сначала боялась отдать фрагменты самолета, а сейчас использует эту ситуацию:

«Если бы остатки самолета вернулись к нам, то они были бы доказательствами в обвинении против России, а теперь все доказательства уничтожены. Конечно, это еще больше затрудняет режим Путина. То, что делают россияне, в том числе в экономике, не идет им на пользу, что ведет к упадку режима Путина, а Смоленск будет одним из поводов».

Томаш Сакевич

Также во время манифестации ветеран польской антикоммунистической оппозиции Адам Боровский отметил, что россияне уничтожили все доказательства в деле Смоленской катастрофы. По словам Адама Боровского, американские спецслужбы знают, что произошло в Смоленске:

«Американцы наблюдали за аэродромом из космоса и все зафиксировали».