В Британии под самой длинной трассой нашли древнеримское поселение

В Британии под самой длинной трассой нашли древнеримское поселение2
- 10.04.2017, 16:02
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Поселение изобилует необычными находками.
Сотрудники строительно-дорожной организации, занимавшиеся ремонтными работами на трассе А-1 между Лондоном и Эдинбургом, нашли следы древнеримского поселения и большое количество уникальных артефактов, пишет riа.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.
В проводившей дорожный ремонт компании восхитились тем, что существование римского поселения под трассой говорит об использовании этого маршрута в древности.