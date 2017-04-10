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В Британии под самой длинной трассой нашли древнеримское поселение

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  • 10.04.2017, 16:02
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Поселение изобилует необычными находками.

Сотрудники строительно-дорожной организации, занимавшиеся ремонтными работами на трассе А-1 между Лондоном и Эдинбургом, нашли следы древнеримского поселения и большое количество уникальных артефактов, пишет riа.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.

В проводившей дорожный ремонт компании восхитились тем, что существование римского поселения под трассой говорит об использовании этого маршрута в древности.


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