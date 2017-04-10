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Витебские правозащитники вышли на свободу

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  • 10.04.2017, 16:28
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На протяжение заключения активистов поддерживали простые витебчане.

Леонида Светика и Константина Мордвинцева милиция задержала 26 марта. С тех пор и начался отсчет 15 суток, приговоренных каждому якобы за участие в несанкционированной акции в День Воли, 25 марта, передает «Радые Свабода».

Константина Мордвинцева судили по сути закрытым судом: судья Инна Грабовская не пустила на процесс ни журналистов - коллег из «БАЖа», ни друзей. Мордвинцев не отрицал, что 25 марте является для него праздничным днем, но подчеркивал, что присутствовал на акции в качестве журналиста. Ведь имел целью описать события для правозащитного сайта «Витебская весна».

В «многонаселенные» камеры витебского ИВС он не попал. «Чтобы не пропагандировал», - считает Константин Мордвинцев.

«Меня трижды переводили в разные камеры, но всегда нас было двое. Условия не самые лучшие, что и говорить: и питание, и сами камеры - далеко не курорт. Большую часть времени я читал. Спасибо коллегам, мне передали книги, в том числе и с "Библиотеки Свободы". Книгу "Тюрьма и здоровье", кстати, я нарочно оставил в изоляторе. Пусть изучают!», - рассказал Константин.

У Мордвинцева в Витебске нет родственников. Но в знак поддержки совершенно незнакомые ему люди договорились в социальных сетях и носили в ИВС передачи.

Открытки от знакомых и незнакомых людей тоже приносили регулярно, добавляет правозащитник Леонид Светик:

«Мне повезло чуть меньше: пришлось некоторое время отбыть в камере, где находились 10 человек. Было тяжеловато, особенно когда рядом курят сигареты, потому что сам я не курю. Но до этого я был готов морально, и поэтому нет никаких обид на судьбу, приведший меня к правозащитной и журналистской деятельности».

Светик связывает такие большие сроки арестов для правозащитников со своей деятельностью:

«Как раз незадолго до мартовских событий я обращался в прокуратуру по поводу того, что работа милиции в штатском во время акций или задержаний - это незаконно. Ведь обычный человек не понимает, кто перед ним, а потом его обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции ... Кстати, и 25, и 26 марта на витебских акциях было много милиции в штатском. Но меня задерживали люди в форме».

На суде в качестве доказательств демонстрировались два фрагменты видео: на одном Светик фотографирует площадь Победы, на втором переходить улицу по пешеходному переходу вместе с другими прохожими. Судья Татьяна Журавкова сочла это достаточным, чтобы обвинить правозащитника в участии в несанкционированной акции.

Большие сроки ареста, считают правозащитники, давались еще и для того, чтобы избавить других обвиняемых правозащитной и юридической помощи. Чтобы, например, не с кем посоветоваться, как писать жалобы на судебные постановления. Эта проблема на самом деле чувствовалось, ведь за День Воли арестовали более 10 человек. В том числе и еще одного витебского правозащитника, Павла Левинова.

Его также задержали 26 марта, но сразу после того он попал в больницу с гипертонического криза. Лечится в кардиологической центре до сих пор. Говорит, что повестка в суд не минует и его.

Но витебские активисты собирают подписи в Октябрьский райсуд, чтобы судебное преследование правозащитника был остановлено. В специальном заявлении говорится, что Павел Левинов был наблюдателем от РОО «БХК» и участия в массовых акциях не принимал. Хотя сам он уверен, что и участие не является правонарушением, так как каждый гражданин Беларуси имеет гарантированное Конституцией право на свободу мысли и ее выражения.


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