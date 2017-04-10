Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина 2 10.04.2017, 16:27

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Крессида Дик

К работе на посту главы лондонской полиции приступила 56-летняя Крессида Дик.

Впервые за 188-летнюю историю лондонскую полицию Скотланд-Ярд возглавила женщина. В понедельник, 10 апреля, к работе на новом посту приступила 56-летняя Крессида Дик. В числе ее важнейших задач во главе Скотланд-Ярда, располагающего бюджетом в более чем 3 миллиарда фунтов в год, будет укрепление безопасности в мегаполисе, недавно вновь ставшем целью террористов, пишет «Немецкая волна».

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Дик обладает "уникальными качествами, необходимыми для того, чтобы справиться со сложными задачами, стоящими перед руководителем лондонской полиции". В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил об "историческом дне для Лондона".

В полиции Крессида Дик работает уже более 30 лет. Последнее время выпускница Оксфордского университета занимала должность в министерстве иностранных дел Великобритании. Теперь в подчинении Дик находятся около 43 тысячи сотрудников.