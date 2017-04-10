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Путин струсит

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  • Дмитрий Орешкин
  • 10.04.2017, 16:38
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Дмитрий Орешкин
Фото: Коммерсант

Президент РФ привык пользоваться преимуществами дурного мальчика в приличном обществе.

Нынешняя война на три четверти виртуальная, информационная. Но сегодня господин Трамп продемонстрировал силу, и это резко меняет ситуацию в Сирии.

На базе в городе Хомс или рядом с ней располагаются российские вооруженные силы. Раньше мы могли делать вид: если что, пришлем ответку. Но этим ударом господин Трамп дал совершенно точно понять, что он не боится. И здесь проблемы начинаются уже у господина Путина: его союзника поставили на место, следующий удар могут нанести по тому месту, где союзник ночует.

Господин Путин привык пользоваться преимуществами дурного мальчика в приличном обществе. Все в троллейбусе тихо-смирно едут, приходит дурной мальчик, садится на место для инвалидов и закуривает. И никто не знает, что делать, потому что ругаться бессмысленно, а ехать все равно надо, и не драться же с ним. А он чувствует себя вполне комфортно и считает, что диктует всем свои условия.

Оказалось, что в троллейбусе с Путиным едет еще один пацан, только покруче. И мы не знаем, что будет дальше: вышвырнет второй пацан первого на следующей остановке, или первый пацан достанет финку и постарается пырнуть второго.

Я думаю, что Путин струсит. Раньше можно было дразнить американского льва, потому что у него между ушами сидел заяц и боялся последствий. Лев терпел и рыло отворачивал. А теперь что делать? Путину предстоит принять ответственное решение: или признать, что он в троллейбусе уже не главный, или дать ответку, с нарастающим риском получить еще больше ударов. Все же понимают, что военный потенциал США в разы выше потенциала России.

Понятно, откуда в Сирии химическое оружие, понятно, кто его из Ирака в Сирию провозил. Еще в ельцинские времена был такой господин Клинцевич (не тот, который сейчас в Совфеде сидит, другой), который занимался уничтожением химического оружия. Его уволили за продажу около 700 кг «двойничка» (бинарного химоружия). Еще тогда было понятно, что химическое оружие не только есть, но еще и некоторые генералы торгуют им в личных целях. Было понятно, что оно есть и у Саддама. Когда стало очевидно, что его грохнут, из Ирака в сторону Сирии срочно что-то вывезли, а потом Владимир Владимирович сказал, что плохо искали химическое оружие в Ираке. Потом стали искать в Сирии. Там его как бы уничтожили. Мне представляется, что господин Асад подставил господина Путина.

Он остался в дураках, и вот теперь ему надо принимать какое-то решение. С одной стороны, на него давят силовики: грудь вперед, ордена блестят, им бы только повоевать. С другой стороны, есть рациональные соображения, что воевать, в общем-то, нечем.

Чем эта ситуация отвратительна: они вроде как играют понарошку, а гибнут люди. Кто победит, не знаю, но мы с вами проиграли точно, не говоря уже про сирийцев.

Дмитрий Орешкин, snob.ru


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