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Митрополит Кондрусевич: Он сделал нас свободными

  • 10.04.2017, 16:47
Тадеуш Кондрусевич

Глава Католической церкви в Беларуси обратился к верующим в традиционном Пасхальном обращении.

Католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем Пасхальном обращении поздравил всех христиан с наступающим праздником Воскресения Христа, так как нынешняя Пасха является "совместным празднованием победы Христа", пишет сайт krynica.info.

Митрополит Кондрусевич: Он сделал нас свободными

«Поздравляю людей доброй воли!» — подчеркнул он.

Митрополит отметил, что слова ангела о воскресении Христа, «которые прозвучали более 2000 лет назад в Иерусалиме, звучат сегодня в мире Западного и Восточного христианства, ведь в этом году мы все вместе отмечаем Пасху». «Они адресованы каждому человеку и ими Иисус призывает нас стать при Его пустой могиле, чтобы убедиться, что Он действительно воскрес и призывает встретить Его в нашей белорусской Галилее», — добавил иерарх.

Вместе с тем, говорится в обращении, даже «после чуда воскресения Христа, а также предсказанного Марией 100 лет назад в Фатиме падения атеистического режима в странах бывшего Советского Союза» сердца людей остаются медленными и не скорыми к вере.

«Кто наш Бог? Мы задаем себе этот вопрос и ищем ответ. Успех? Карьера? Материальные ценности? Алкоголь? Наркотики? Лидерство? Удовольствие? К этому стремится современный человек и это становится его богом. Однако ничего из этого не удовлетворит наше сердце, ибо земное проходит, а вечное остается. Поэтому, как говорит св. апостол Павел, необходимо искать то, что в высотах, а не на земле (см. Кол 3, 1-2)», — отметил он.

По его словам, единственный, кто может это совершить, — это воскресший Иисус, который единственный может простить нам грехи и одарить радостью вечной жизни, который единственный является дорогой, правдой и жизнью, который единственный является безграничным милосердием, любовью и прощением, который единственный всегда желает нам добра.

«Это та новость, которую сегодня провозглашает христианство в мире, который потерялся и даже перевернулся с ног на голову. В нем мы призваны быть свидетелями воскресшего Христа. Он зовет нас быть Его друзьями, любить Его и пребывать в Его любви, и мы призваны поставить Его на первом месте. Можем ли мы похвастаться этим? Действительно ли знаем Христа, любим Его и следуем Ему? Занимает ли ОН первое место в нашей жизни?» — задался вопросом Тадеуш Кондрусевич.

«Это не фальшивые боги современного мира — успех, карьера, деньги, наркотики, алкоголь и т.д., но истинный Бог, каким является воскресший Иисус Христос. Он сделал нас свободными и говорит, что только правда нас освободит (см. Ин 8, 32). Он сам является этой правдой, и только он может нас освободить от идолов, фальшивых божков и одарить своим миром и радостью», — заявил он.

Митрополит также призвал, празднуя Пасху, задуматься над тем, что предлагает мир и Христос.

«Современный мир не обращает внимания на духовные дела, но сосредоточен на том, что видно и что можно попробовать. Это его бог. В результате портом своего назначения он выбирает небытие, мы же созданы к жизни. Если исключаем из своей жизни веру в Бога, то наша надежда превращается в иллюзию. Мы становимся похожими на капитана корабля, который знает, как им управлять, но не знает, куда плывет, так как у него нет евангельской карты или модного сегодня GPS», — сказал иерарх.

По его словам, мир находится в неслыханным доселе моральном кризисе: ухудшается социально-политическая ситуация, нарастает угроза терроризма и насилия, увеличивается количество убийств жизни в утробе матери, семья переживает большой кризис, миграция становится настоящим бичом, распространяются фальшивые учения и идеологии, увеличивается влияние материализма и эгоизма, царит равнодушие к чужим проблемам, люди забывают, что все они созданы равными и Творец наделил их теми же самыми неотъемлемыми правами и т.д.

По мнению архиепископа, «ослабление духовного иммунитета современного мира» ведет к отказу от фундаментальных моральных принципов, на которых мы должны строить нашу жизнь. «В результате чего рождается новая концепция свободы — свободы от Бога и Его закона, а значит, свободы делать все, что хочется», — полагает иерарх.

По его словам, переход в эпоху постправды, когда «лживость более популярна чем правда», ведет в тупик и не помогает в решении новых проблем. «В то же время радостное послание Пасхи, которое является неизменной Божьей правдой, звучит ясно: «Иисус — наш Спаситель! Он наш Бог и правда!»», — уверен митрополит, заявив, что люди сегодня находятся перед выбором: «Бог или ничего».

Тадеуш Кондрусевич призвал в противоречивости современного мира не бояться выбрать Христа, который «не отбросит нас и примет с милосердной любовью, так как хочет освободить из греховного плена и влияния ложных богов современного мира». «Правда Воскресения зовет нас выйти из могилы морального упадка к жизни в Божьей благодати и выбора неизменной истины Евангелия», — отметил он.

Вместе с тем он заявил, что сами люди не могут изменить мир, не имеют силы изменить сердца и мысли миллионов людей.  «Но с Божьей помощью можем изменить самих себя. А меняя себя, мы будем изменять мир. Иисус Христос является гарантией нашей победы, потому что мы все можем во Христе, который нас укрепляет (см. Флп 4, 13), учит св. апостол Павел», — добавил архиепископ.

«Пусть пасхальная правда помогает нам отвечать на вызовы современности. Пусть укрепляет, чтобы мы жили согласно обещаниям крещения и с духом Евангелия. Пусть ее целительная радость, благословение и новизна достигнет наших домов, семей, мест работы и учебы, и всей нашей Родины! А воскресший Иисус своей благодатью пусть помогает нам испытывать ежедневное воскрешение к новой жизни и только Его признавать своим Богом».


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