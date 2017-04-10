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Цены на природный газ выросли

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  • 10.04.2017, 17:10

В Беларуси для некоторых категорий пользователей скорректированы цены на природный газ.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 апреля 2017 года №21 внесены изменения в постановление от 18 января 2017 года №5 "О ценах на природный газ", передает БелТА.

Документом установлены цены на природный газ за 1 куб.м с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО "Белтопгаз", организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, а также организациям, использующим природный газ для нужд детских домов семейного типа, детским деревням (городкам), детским хосписам.

Так, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены составят в отопительный период - Br0,0911 (ранее - Br0,0908), в летний период - Br0,2853 (ранее - Br0,2842); при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов - Br0,2853 (ранее - Br0,2842).

Постановление вступает в силу 12 апреля.


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