закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 18:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Мирный: Хорошие варианты – Германия и Канада

  • 10.04.2017, 17:36
Николай Мирный
Фото: Народная Воля

Заслуженный тренер Беларуси рассказал о перспективах сборной в Кубке Дэвиса.

Заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный поделился своими прогнозами о возможных соперниках белорусской команды в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса и оценил дальнейшие шансы наших теннисистов, пишет «Прессбол».

По мнению Николая Мирного, нашей сборной лучше было бы играть в Беларуси. Из возможных вариантов жеребьевки опасения вызывают Япония и Хорватия. Из хороших вариантов — возможные встречи с Аргентиной и Россией.

"Лучший вариант, конечно, Россия. И желательно играть подальше от Москвы, где поменьше шума и гама. Еще хорошие варианты Германия и Канада, с условием, если их лидеры по каким-то причинам не приедут", — цитирует Мирного-старшего "Спутник".

Решающий поединок за выход в МГ состоится 15-17 сентября. Соперника по плей-офф Владимир Волчков и его подопечные узнают после жеребьевки 11 апреля (начало в 11.00 по белорусскому времени).

Потенциальными соперниками сборной Беларуси могут стать команды, проигравшие в 1/8 финала Мировой группы сезона 2017 года: это Россия, Аргентина, Германия, Япония, Чехия, Канада, Швейцария или Хорватия.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата