Николай Мирный: Хорошие варианты – Германия и Канада 10.04.2017, 17:36

Николай Мирный

Фото: Народная Воля

Заслуженный тренер Беларуси рассказал о перспективах сборной в Кубке Дэвиса.

Заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный поделился своими прогнозами о возможных соперниках белорусской команды в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса и оценил дальнейшие шансы наших теннисистов, пишет «Прессбол».

По мнению Николая Мирного, нашей сборной лучше было бы играть в Беларуси. Из возможных вариантов жеребьевки опасения вызывают Япония и Хорватия. Из хороших вариантов — возможные встречи с Аргентиной и Россией.

"Лучший вариант, конечно, Россия. И желательно играть подальше от Москвы, где поменьше шума и гама. Еще хорошие варианты Германия и Канада, с условием, если их лидеры по каким-то причинам не приедут", — цитирует Мирного-старшего "Спутник".

Решающий поединок за выход в МГ состоится 15-17 сентября. Соперника по плей-офф Владимир Волчков и его подопечные узнают после жеребьевки 11 апреля (начало в 11.00 по белорусскому времени).

Потенциальными соперниками сборной Беларуси могут стать команды, проигравшие в 1/8 финала Мировой группы сезона 2017 года: это Россия, Аргентина, Германия, Япония, Чехия, Канада, Швейцария или Хорватия.