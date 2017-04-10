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Сенатор-республиканец: Теперь правила игры изменились

  • 10.04.2017, 17:41
Джим Инхоф

Время безнаказанности России за ее преступления в Украине прошло.

Ситуация в администрации США изменилась и Америка заставит ее уважать.

Как передает censor.net.ua, об этом сенатор от Республиканской партии США Джим Инхоф заявил в интервью одному из американских телеканалов.

Инхоф отметил, что России очень нравился период, когда президентом США был Барак Обама, при котором Москва могла творить все, что ей было угодно. Он призвал обратить внимание на ситуацию в Украине. Сенатор подчеркнул, что Россия совершила военное вторжение в страну и начала открыто убивать людей, понимая, что Вашингтон не предоставит украинцам средства обороны. Однако, по его словам, теперь в Белом доме совсем другая ситуация.

«Теперь, конечно, правила игры изменились. Они начнут нас уважать», - подчеркнул Инхоф.


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