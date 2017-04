Белорусы в Англии: В Лондоне работу найти очень легко 2 10.04.2017, 17:50

Кирилл и Ульяна, переехавшие в Лондон 1,5 года назад, объясняют citydog.by, как найти в городе работу, арендовать квартиру с садом и не верить в стереотипы про англичан.

Подготовка к переезду

Кирилл: До переезда в Лондон мы полтора года работали Китае, а до этого всю жизнь прожили в Беларуси. Именно в Китае мне предложили работу в Лондоне, и мы решили переехать.

Поскольку у меня уже был работодатель в Англии, то основной подготовкой документов занимался он. От меня требовалось сдать английский язык (IELTS) с баллами не ниже 4 по каждому разделу; сделать флюорографию в определенной клинике Минска, где дают заключение на английском языке для посольства; подготовить перевод свидетельства о браке и отнести документы в визовый центр в назначенное время. После подачи документов мы ждали около двух недель, и нам выдали паспорта с визами на месяц.

А вот со стороны работодателя процесс оформления документов был более сложный. В первую очередь компания должна получить разрешение приглашать иностранных сотрудников вообще, а затем – разрешение позвать конкретного специалиста. Для этого фирма рекламирует позицию на местном рынке в течение 28 дней. Если фирма не находит подходящего кандидата в Великобритании, можно нанять иностранного специалиста. После этого юристы со стороны компании готовят документы для подачи в посольство, оплачивают все пошлины и бронируют время в визовом центре. В нашем случае фирма оплачивала еще и перелет, и отель в течение первого месяца.

Уже в Лондоне в почтовом отделении мы получили Biometric Residence Permit сроком на 3 года и зарегистрировались в полиции. К слову, каждый раз при переезде в новую квартиру приходилось менять свой адрес в полиции.

Работа

Кирилл: Я занимаюсь веб-разработкой. Свою первую работу в Лондоне я нашел в интернете, и весь процесс собеседования проходил по Skype. У меня была работа с первого дня, и моя виза привязана к работодателю. Это значит, что, если я устроюсь в другое место, новая компания должна будет обновить визы для меня и жены. По своей визе я могу подрабатывать и в другом месте, но не больше 20 часов в неделю в той же сфере.

Основное ограничение для переезда по работе – это виза. Не все компании, особенно маленькие, готовы заниматься ее оформлением. Для средних и больших фирм это, конечно, проще.

Ульяна: Первое, что нужно неместным, чтобы законно трудиться, – это разрешение на работу в Великобритании. Моя виза привязана к визе мужа, и я никак не ограничена в трудоустройстве, кроме работы дантистом или врачом. А дальше все зависит от образования, опыта работы в Англии и знания английского языка. У меня опыта не было, поэтому я нашла работу в ресторане. Параллельно я получаю бухгалтерскую квалификацию AAT. Работу найти было очень легко, так как в сфере обслуживания полно мест, где нужны люди. Вообще, иностранцы заняты здесь во всех сферах, все зависит опять же от образования, опыта, языка и желаний конкретного человека.

Жилье

Кирилл: При аренде квартиры в Великобритании обычно спрашивают твой суммарный годовой доход. Все потому, что существуют требования по размеру зарплаты относительно стоимости аренды. Могут еще попросить рекомендации от предыдущих арендодателей и даже письмо с работы, которое подтвердит, что ты действительно там работаешь и на самом деле достаточно зарабатываешь.

Перед въездом в квартиру нужно оставить депозит в размере суммы за шесть недель проживания. Он хранится даже не у арендодателя, а у третьей стороны до окончания контракта. Возвращается депозит после выезда из жилья в полном размере, при условии, что квартира осталась в том же состоянии, в котором она была перед заселением. Процесс всегда приблизительно одинаковый, если делать все через агентство. Плюс придется заплатить за услуги агентства, но зато ты защитишь себя договором.

Приблизительная стоимость аренды квартиры-студии – от 900 фунтов (€ 1050), квартиры с одной спальней (двухкомнатная) – от 1100 фунтов (€ 1285) в месяц во второй зоне. Лондон поделен на транспортные зоны: от 1-й зоны в центре по возрастанию к окраинам. В основном вся работа и бизнес расположены в первых двух.

Ульяна: Многое зависит еще и от того, сколько времени ты готов(-а) потратить на поиски и в какую сумму хочешь вложиться. Количество просмотренных квартир может достигать 50, если ищешь свою жемчужину, как было в нашем случае с последней квартирой.

У нас было дополнительное требование – возможность держать собаку. За домашнее животное могут попросить оставить депозит больше обычного, в нашем случае – за 8 недель. Мы искали квартиру именно на первом этаже (ground floor) с садом. И еще не рассматривали жилье дальше 3-й зоны, предпочитая доплатить чуть больше за жилье, чем за транспорт.

Бытовуха

Кирилл: По части всяких счетов, карточек и оплат в Лондоне нет ничего сложного, но есть нюансы. Чтобы открыть счет в банке, нужно подтвердить свой адрес. Например, показать счет за коммуналку со своим именем. Если только приехал(-а) и еще не нашел(-а) квартиру – будет проблематично. Некоторые банки вообще отказываются открывать счета вновь прибывшим, а некоторые запрашивают письмо от третьего лица, которое сможет поручиться за тебя. В моем случае компания, где я работаю, написала нужное письмо, и я смог открыть счет.

SIM-карты можно купить в любом супермаркете и получить базовый тариф pay as you go, то есть оплата за потраченные минуты, смс, мегабайты. Позже, если захочется тариф с включенными минутами, sms и мегабайтами, можно заключить контракт с оператором и платить фиксированную сумму в месяц.

Кстати, при заключении контракта на какие-то услуги (электричество, газ, интернет, мобильная связь и другое) предлагают очень удобный способ платежа – direct debit. Это такое разрешение провайдеру услуг автоматически списывать с твоего счета оговоренную сумму в определенный день. И больше не нужно переживать за оплату коммуналки. Хотя проверять выписки с банковского счета стоит, потому что могут случаться и ошибки.

Транспорт

Кирилл: Несмотря на то, что город старинный, он устроен очень удобно. Общественный транспорт работает отлично, хотя периодически могут проходить забастовки. Поэтому необходимости в личном авто у меня нет. В Лондоне полно транспорта: автобусы, метро, надземка, доклендское легкое метро, электрички, трамваи и речные трамваи. Стоимость проезда зависит от того, какое количество транспортных зон нужно пересечь и какое сейчас время дня: в час пик проезд стоит дороже.

Ульяна: Транспорт в Лондоне дорогой. Минимальная стоимость проезда – 1,5 фунта (€ 1,7). Это одна поездка на автобусе или пересечение одной транспортной зоны на метро. В день на транспорт я трачу 3 фунта (€ 3,4). Мне повезло – моя работа находится во второй зоне, поэтому я плачу за поездку 1,5 фунта в каждую сторону. А для Кирилла проездной (1–3 зоны) обходится 150 фунтов (€ 175) в месяц. В среднем, чтобы добраться до работы, я трачу 40-45 минут, Кирилл – 50.

Безопасность

Кирилл: В Лондоне, на мой взгляд, довольно безопасно. Конечно, маргинальных личностей хватает – город большой. Но если самому не напрашиваться на неприятности, то все будет хорошо.

Ульяна: Самая большая опасность – это кражи. Надо следить за своими вещами в общественных местах, а особенно пристально – в популярных среди туристов локациях.

С переездом в Лондон мы постарались переключиться на новую валюту и не заниматься переводами на белорусские деньги. Продукты, безусловно, дороже, чем у нас. В среднем в неделю на еду уходит 60 фунтов (€ 70), цена на одни и те же продукты может значительно отличаться в зависимости от магазина, бренда, района. Еще все очень зависит от образа жизни и предпочтений в еде. Мы не скучаем по каким-то определенным продуктам из Беларуси, не ходим в польские или русские магазины.

Для меня английская кухня тяжелая и калорийная. Наравне с ней очень популярны кебабы, карри и прочие блюда всех народов мира. Конечно, пользуется большим спросом и фастфуд, потому что люди не любят тратить свое время на приготовление еды. Фастфуд бывает разный: начиная от самых дешевых кебабов и fish&chips и заканчивая супермодными gluten free, organic, dairy free в хипстер-кафе.

Кирилл: Самое популярное здесь блюдо – fish&chips, жареная картошка с рыбой. Цены в кафе и пабах сильно зависят от места, но можно найти заведение на любой кошелек. Средняя цена без алкоголя в кафе на двоих – 30 фунтов (€ 35).

Пеереезд

Кирилл: Если планируешь переезд в Лондон, советую сразу везти с собой побольше денег и знаний. Деньги сильно понадобятся на первое время, пока ищешь жилье и осваиваешься. А знания помогут найти хорошую работу, потому что конкуренция здесь очень велика. И еще будь готов(-а), что в Англии ничего не делается быстро. Не потому, что люди медленные, а потому что у всех все распланировано на долгое время вперед.