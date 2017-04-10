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Россельхознадзор вернул в Беларусь 21 тонну «молочки»

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  • 10.04.2017, 18:29
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Фото: Deutsche Welle

Сотрудники Россельхознадзора установили, что номер транспортного средства не соответствовал фактическому номеру.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в воскресенье задержали в брянском пункте принятия уведомлений «Красный Камень» автоцистерну с молочной сывороткой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В автоцистерне было более 21 тонны концентрированной молочной сыворотки производства СОАО «Беловежские сыры». Груз следовал в Воронежскую область и сопровождался сертификатом Государственной ветеринарной службы Беларуси.

Вместе с тем, сотрудники управления Россельхознадзора установили, что номер транспортного средства, указанный в международной товарно-транспортной накладной, не соответствовал фактическому номеру.

Принято решение о возврате сыворотки белорусскому производителю.


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