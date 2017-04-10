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Александр Глеб: Калачев в свое время мог получить шанс в Европе

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  • 10.04.2017, 18:54
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Александр Глеб

Белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб порассуждал о феномене Тимофея Калачева.

- Как партнер Тимофея Калачева по сборной Беларуси можете объяснить феномен этого футболиста, в 35 лет раздающего голевые передачи в матчах с «Манчестер Юнайтед»?

- Ну ему же не 40 лет. 35 — нормальный возраст для футболиста, чтобы показать себя в Лиге чемпионов. Человек серьезно и профессионально к себе относится. Лишнего веса нет, серьезных травм тоже не припомню. Тимофей держит себя в форме, вот и зажигает за «Ростов» в еврокубках. Он просто красавец — пример любому игроку по части отношения к себе и своему делу.

- У него был шанс заиграть в европейских чемпионатах?

- Шанс уехать в Европу был у многих белорусских футболистов нашего поколения. Калачев тоже, если бы захотел, мог получить шанс в Европе. Сумел бы он закрепиться? Зная характер Тимофея, думаю, что у него были бы неплохие шансы, — цитируют Глеба «Известия».


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