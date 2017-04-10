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Джонсон: Главы МИД G7 обсуждают санкции против РФ и Сирии

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  • 10.04.2017, 18:43
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Фото: twitter.com/BorisJohnson

Сейчас глава МИД Великобритании обсуждает санкции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран Большой семерки обсуждают новые санкции против военных чиновников Сирии и России. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на The Associated Press.

«Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры стран G7 обсуждают новые санкции в отношении сирийских и российских военных деятелей», - говорится в сообщении агентства.

В своем Twitter Джонсон написал, что «поддержка Россией Асада - в центре внимания во время переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном».

Ранее Джонсон заявил, что ко встрече стран G7 в Италии подготовлен документ с санкціями против Сирии и России. Он отметил, что МИД Великобритании требует, чтобы Запад подготовил «очень карательные санкции» в ответ на химическую атаку в Сирии в провинции Идлиб.


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