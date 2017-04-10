Власти хотят продать китайцам акции 22 предприятий 29 10.04.2017, 19:01

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В списке «Гомсельмаш», МТЗ, БАТЭ и «Горизонт».

Условия и ход работы по вхождению китайских инвесторов в акционерный капитал белорусских предприятий будут обсуждены во время визита 8-14 апреля делегации Беларуси в Китайскую Народную Республику, передает БелТА.

Первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев примет участие в заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, где выступит с докладом о взаимодействии государственных предприятий двух стран.

Он намерен обсудить с представителями Комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР ход и активизацию работ по пилотному перечню белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал.

Пилотный перечень белорусских организаций был сформирован в начале текущего года и в феврале 2017-го передан на рассмотрение китайской стороне. В него включено 22 белорусских предприятия, в том числе «Горизонт», «Могилевхимволокно», «Гомсельмаш», ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», МТЗ.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, в ходе визита белорусской делегации также планируется проведение 9-го заседания рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Стороны намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в инвестиционной и финансовой сферах, торговле, производстве и кооперации. Кроме того, предполагается рассмотреть вопросы развития Китайско-белорусского индустриального парка с использованием технико-экономической помощи КНР, повышения его инвестиционной привлекательности и продвижения инвестпроектов в парке.