Суд ООН объявил дату промежуточного решения по иску против РФ 5 10.04.2017, 19:24

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Заседание состоится 19 апреля во Дворце мира в Гааге.

19 апреля Международный суд ООН вынесет постановление о применении временных мер по иску Украины против России. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает liga.net.

Заседание состоится в 16:00 по минскому времени во Дворце мира в Гааге.

С 6 по 9 марта в Международном Суде ООН проходили слушания в деле Украина против России. Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.