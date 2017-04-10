закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 21:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину

  • 10.04.2017, 20:21

Хавбек пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку.

Полузащитник «Барнсли» Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41-го тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Англии). Видео эпизода размещено в Twitter Football on 5.

Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку. Голкипер «Блэкберна» вынес мяч из ворот, однако рефери решил засчитать гол. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Барнсли».


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата