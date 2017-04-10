Бездомный набросил цепочку на шею памятника городовому в Минске 15 10.04.2017, 20:50

Фото: svaboda.org

Мужчина невольно повторил перформанс политзаключенного Вячеслава Косинерова.

В Центре изоляции правонарушителей на Окрестина среди политических арестантов оказался минский бездомный Антон. Как пишет «Белорусский партизан», мужчина неожиданно для себя оказался в числе «политических».

Его сокамерниками стали журналист Александр Борозенко, стример Роман Протасевич и менеджер культурных проектов Павел Белоус. Благодаря им и стала известна история минчанина.

23 марта, немного выпив, Антон шел по улице Городской Вал с собранным металлоломом. В руке он нес цепочку от дамской сумочки.

Подойдя к скандально известной уже скульптуре городового полицейского, Антон набросил цепочку на шею. Этим он невольно повторил перформанс политзаключенного Вячеслава Косинерова, которого собираются судить как раз за петлю, наброшенную на городового. Парня обвинили в хулиганстве и возбудили против него уголовное дело.

Бездомному Антону повезло больше: сперва его осудили на трое суток, а потом добавили еще десять — как политическому.

Как заявлял руководитель минской милиции генерал-майор Александр Барсуков, эта скульптура — «святое место» для каждого милиционера.