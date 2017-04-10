В Коми горит нефтяная скважина 2 10.04.2017, 21:00

Фото: ГУ МЧС по Коми

Причины возгорания пока не называются.

Возгорание нефтяной скважины произошло сегодня в Республике Коми на месторождении имени Алабушина, сообщило главное управление МЧС России по региону, передает ТАСС.

«Десятого апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени А. Алабушина в 180 км от города Усинска. Скважина принадлежит «Лукойл-Усинскнефтегаз». Пострадавших и погибших нет», - уточнили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, на место пожара направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Для подвоза воды привлечено 18 единиц техники ООО «Лукойл-Коми». Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек, в распоряжении которых 32 единицы техники. Создан резерв, к месту происшествия направлена оперативная группа МЧС.

«Причины возгорания пока не называются, уточняются. Ситуация несколько осложнена тем, что скважина далеко находится, имелись проблемы со связью», - пояснили ТАСС в ГУ МЧС по региону.