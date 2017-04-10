Блогер сварил iPhone 7 и Galaxy S8 в кипятке 1 10.04.2017, 21:04

Парень решил испытать новый флагман Samsung Galaxy S8+ и iPhone 7 Plus кипятком.

Он поместил оба смартфона в кипящую воду и дождался их отключения. После этого он достал их и попытался включить, сообщает znaj.ua.

Интересно, что новый Galaxy S8+ смог пережить это испытание. А вот iPhone 7 Plus повезло меньше - он отказался включаться после этого теста. Возможно дело в меньшей степени защиты у iPhone 7 - IP-67, против IP-68 у Galaxy S8.